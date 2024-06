Russie : Washington exige la libération du journaliste Evan Gershkovich au premier jour de son procès pour espionnage

Le procès d'Evan Gershkovich, journaliste américain détenu en Russie pour des accusations d'espionnage, a commencé ce mercredi 26 juin. Les autorités américaines dénoncent une affaire fabriquée de toutes pièces par Moscou.

Au premier jour du procès d'Evan Gershkovich, journaliste américain détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage, l'ambassade américaine à Moscou a appelé à sa libération «immédiate», ce mercredi 26 juin. Selon elle, la Russie détient ce correspondant du Wall Street Journal «illégalement» et l'utilise comme «monnaire d'échange» pour «atteindre des objectifs politiques».

Evan Gershkovich, 32 ans, a été interpellé en mars 2023 à Ekaterinbourg, alors qu'il était en plein reportage. Ce fils d'immigrés juifs venus d'URSS travaillait en Russie depuis 2017 pour plusieurs médias et est ainsi devenu le premier journaliste occidental accusé d'espionnage en Russie depuis l'époque soviétique. Lui-même nie ces accusations, qui n'ont d'ailleurs jamais été étayées par Moscou.

Les enquêteurs accusent plus précisément le journaliste d'avoir collecté des informations sensibles pour la CIA sur l'un des principaux fabricants d'armements du pays : l'entreprise Ouralvagonzavod. Cette dernière produit notamment les chars T-90 utilisés en Ukraine et ceux de nouvelle génération Armata, ainsi que des wagons de marchandises.

