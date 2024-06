Instagram : voici les 10 comptes les plus suivis en 2024

Avec 118 millions d'abonnés, Kylian Mbappé est le Français le plus suivi sur Instagram, et le 35e à l'échelle mondiale. Cependant, il reste très loin des dix comptes les plus suivis sur la plate-forme détenue par Meta.

Instagram : 673 millions

Compte officiel du réseau social, Instagram possède 673 millions d’abonnés au mois de juin 2024. De nombreuses personnes sont abonnées à ce compte depuis la création de leur propre compte sur ce réseau social, qui met régulièrement en avant des créateurs de contenu.

Cristiano Ronaldo : 632 millions

C’est la personnalité la plus suivie sur Instagram. Avec 632 millions d’abonnés, Cristiano Ronaldo est l’homme comptant le plus d’abonnés sur ce réseau social, où l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United publie régulièrement des clichés de matchs, ainsi que des photos avec sa famille.

Lionel Messi : 503 millions

Considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps, Lionel Messi pointe à la troisième place de ce classement, avec 503 millions d’abonnés. L’Argentin, multiple Ballon d’Or et vainqueur de la Coupe du monde en 2022, publie régulièrement des photos de l’entraînement avec l’Inter Miami ou avec sa sélection nationale. La dernière publication en date remonte à ce lundi 24 juin : il s’agit d’une photographie pour son 37e anniversaire, célébré avec ses coéquipiers de l’Albiceleste.

Selena Gomez : 426 millions

Quatrième de ce classement avec 426 millions d’abonnés sur Instagram, Selena Gomez est la femme la plus suivie du réseau social. Connue dans sa jeunesse pour avoir participé à plusieurs séries emblématiques sur Disney Channel avant d’enchaîner sur une carrière de chanteuse, l’ancienne compagne de Justin Bieber fait la promotion de sa marque de cosmétiques, «Rare Beauty», ainsi que de ses passages en télévision.

Kylie Jenner : 399 millions

Avec 399 millions d’abonnés, le compte Instagram de Kylie Jenner est le cinquième le plus suivi de la plate-forme détenue par Meta. Demi-sœur de Kim Kardashian, elle a connu le succès grâce à l’émission «L’incroyable famille Kardashian», tournée lors de son enfance.

© Capture d'écran compte officiel @kyliejenner

Au fil du temps, l’Américaine de 26 ans, en couple avec l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, a pu développer son image sur les réseaux sociaux, mais également grâce à la mode.

The Rock : 396 millions

Officiellement connu sous le nom de Dwayne Johnson, «The Rock» pointe à la 6e place des comptes les plus suivis sur Instagram, avec 396 millions d’abonnés. Le natif d’Hayward, en Californie, a débuté sa carrière en tant que catcheur professionnel avant de se tourner vers Hollywood et les grandes productions américaines. Sur son compte Instagram, l’acteur de 52 ans partage ses séances d’entraînement à la salle de sport, ainsi que des moments de vie en famille.

Ariana Grande : 378 millions

L’Américaine Ariana Grande est à la 7e place de ce classement grâce à ses 378 millions d’abonnés sur Instagram. L’actrice et chanteuse originaire de Floride, qui connaît un succès mondial depuis plus d’une décennie, publie régulièrement des photos de ses tournages de clip sur son compte Instagram, engrangeant des millions de likes à chaque publication.

Kim Kardashian : 362 millions

Symbole d’une génération et souvent nommée parmi les personnes les plus influentes de la planète, Kim Kardashian possède 362 millions d’abonnés sur Instagram, ce qui fait de son compte le 8e plus suivi au monde. Conjointe du rappeur Kayne West de 2014 à 2022, Kim Kardashian a construit un véritable empire médiatique, tout en développant son sens des affaires, notamment avec la marque Skims.

Beyonce : 318 millions

Avec ses 318 millions d’abonnés sur Instagram, Beyoncé pointe à la 9e place du classement. Native du Texas, «Queen Bee» a connu le succès à la fin des années 1990 avec les Destiny’s Child, avant de poursuivre une carrière couronnée de succès en solo. Fréquemment citée comme étant l’une des femmes les plus puissantes au monde, elle forme avec le rappeur Jay-Z l’un des couples les plus célèbres de la planète.

Khloé Kardashian : 308 millions

Dixième de ce classement avec 308 millions d’abonnés sur Instagram, Khloé Kardashian est la troisième membre de la famille Kardashian-Jenner à y figurer. Tout comme ses sœurs, elle a connu la gloire et la célébrité grâce à l’émission dédiée à sa famille. Elle publie régulièrement des photos de ses enfants, ainsi que des clichés de vêtements issus de sa marque de prêt-à-porter, Good American.