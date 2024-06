Trains de nuit vers Berlin et Vienne : les lignes vont fermer pour plus de deux mois

Avis aux baroudeurs européens. Après seulement huit mois d’activité, les trains Nightjet reliant la capitale à Berlin et Vienne seront arrêtés du 12 août au 28 octobre.

S’arrêter pour mieux repartir ? C’est ce que prévoient les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne pendant plus de deux mois, du 12 août au 28 octobre, en raison de travaux sur les réseaux ferroviaires français et allemand.

«SNCF Réseau réalisera en France d’importants travaux sur le tronçon Épernay/Château-Thierry qui empêcheront la circulation optimale des trains de nuit. Dans le même temps, divers travaux auront lieu en Allemagne le long de la ligne Berlin/Mannheim, ce qui pourrait entraîner des déviations et des temps de trajet plus longs. En cas de retards importants à Mannheim, la poursuite du voyage n’est alors plus possible», a expliqué la SNCF à BFM Business.

La ligne permettant de rejoindre Berlin depuis Paris avait été relancée, neuf ans après son interruption, en décembre 2023 sous l’impulsion de Clément Beaune, alors Ministre délégué chargé des Transports, tandis que celle reliant la capitale à Vienne existe depuis décembre 2021.

SUPPRESSIONS DE VOITURE ET RETARDS FRÉQUENTS

Depuis, trois liaisons par semaine étaient prévues par la compagnie autrichienne de chemin de fer ÖBB. Mais ces trajets se sont rarement déroulés sans encombre. Les suspensions de trajets et annulations de dernière minute se sont accumulées et la liaison entre Paris et Berlin avait déjà été fermée pendant trois semaines en mars. De quoi ternir la réputation de ces lignes dont la popularité ne faisait que croître en raison des impératifs écologiques poussant à limiter les trajets en avion.

«Nous avons eu de nombreuses annulations dernièrement et nous le regrettons» avait alors confirmé ÖBB à l’AFP.

COMMENT REJOINDRE BERLIN ET VIENNE DURANT CES TROIS MOIS ?

Pour éviter de voyager en avion, les amateurs des chemins de fer pourront opter pour des trains de jour.

Depuis Paris, un TGV INOUI jusqu’à Francfort ou Karlsruhe puis un ICE jusqu’à Berlin vous permettent de rejoindre la capitale allemande en 8h30. Pour cette même destination, vous pouvez aussi choisir de prendre un Eurostar pour Bruxelles puis un train European Sleeper direction la ville grise. Ce trajet est toutefois plus long : sans compter le temps de correspondance, vous en aurez pour 12h30.

Pour vous rendre à Vienne, un train Nightjet relie Bruxelles à la capitale autrichienne. Cette liaison «n’est pas affectée par cette interruption et continuera à fonctionner trois fois par semaine comme d’habitude», affirme SNCF Voyageurs.