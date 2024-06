Inde : un mort et huit blessés après l’effondrement du toit de l’aéroport de New Delhi

Le toit d'un terminal récemment rénové de l'aéroport de New Delhi s'est effondré ce vendredi 28 juin en début de matinée. Les pompiers ont annoncé la mort d'une personne et huit blessés.

Une personne est décédée et huit autres ont été blessées dans l'effondrement partiel du toit d'un terminal de l'aéroport international Indira-Gandhi, ce vendredi 28 juin à 5h du matin, dans la capitale indienne de New Delhi. D'après Atul Garg, directeur des services d'incendie de la ville, les «opérations de sauvetage sont terminées». Le pronostic vital des huit blessés reste, pour le moment, inconnu.

Selon les pompiers dépêchés sur place, l'écroulement du toit du terminal, pourtant récemment rénové et inauguré en mars, serait due aux fortes pluies liées à la mousson qui traverse actuellement le pays.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir l'eau traverser d'apparentes fissures dans le toit du terminal. D'autres images montrent des véhicules écrasés par la chute de poutres d'acier.

Watch: One person died and five were injured after a portion of the roof of the Delhi airport's Terminal-1 collapsed on cars, including taxis, amid #delhirain on Friday. pic.twitter.com/69ZupJJEzr

— NewsMeter (@NewsMeter_In) June 28, 2024