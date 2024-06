Présidentielle américaine 2024 : ces 6 fake news lancées par Donald Trump lors de son débat face à Joe Biden

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump se sont affrontés lors d'un débat télévisé, dans la nuit de jeudi à vendredi, en vue de la présidentielle 2024. Un face-à-face au cours duquel l'ex-président des États-Unis a multiplié les fausses informations.

Une soirée marquée par les tromperies. Dans la nuit du 27 au 28 juin, l'ex-président américain s'est retrouvé opposé à Joe Biden, actuellement en place à la Maison Blanche.

Durant ce premier duel, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle, Donald Trump s'est fait particulièrement fait remarquer pour ses outrances envers le démocrate, mais aussi pour ses mensonges.

Une fin de l’avortement généralisée plébiscitée par la population

À plusieurs reprises au cours du débat, Donald Trump a déclaré que «tout le monde» souhaitait que l’arrêt Roe c. Wade, datant de 1973 et qui a garanti aux femmes l’accès à l’avortement, soit annulé et que les réglementations sur la question de l’avortement soient au niveau des États.

Mais selon plusieurs sondages réalisés par CNN en avril dernier, 65% des adultes sondés ont indiqué être opposés à la décision de la Cour Suprême d’annuler l’arrêt fédéral qui garantissait l’accès à l’avortement à travers tout le pays.

Les plus grandes réductions d’impôts de l’histoire du pays

Validée par le sénat sous sa présidence en 2017, la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi (Tax Cuts and Jobs Act) aurait permis «la plus grande réduction d’impôts de l’histoire des États-Unis», selon Donald Trump.

Pourtant des analyses financières ont démontré que cela n’était pas le cas : d’après un rapport du bureau du budget du Congrès américain, deux projets de lois ont permis de plus importantes réductions d’impôts par le passé. Il s’agit de celles de 1981, par Ronald Reagan, ainsi que celles de 2001 et 2003, signées par George W. Bush, avant d’être prolongées par Barack Obama en 2010 et 2012.

Une aide américaine à l’Ukraine supérieure à celle de l’Union européenne

Longuement interrogé sur les enjeux internationaux, notamment sur la situation en Ukraine et en Russie, le candidat républicain à la présidence des États-Unis a assuré que «les pays européens ont dépensé, ensemble, 100 milliards de dollars, ou peut-être plus, mais moins que nous», en faveur de l’Ukraine.

Mais selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, la contribution de l’Union européenne à l’Ukraine sur le plan militaire, humanitaire ou encore financier a été d’un montant total de 423 milliards de dollars, contre «seulement» près de 304 milliards de dollars du côté américain.

Les États-Unis, unique acteur financier au sein de l’OTAN

De nouveau interpellé sur le conflit russo-ukrainien, Donald Trump a déclaré, lors d’un échange houleux à propos du meilleur président sur le sujet, qu’«environ 100% du financement de l’Otan provenait des États-Unis».

Bien que les États-Unis soient un acteur majeur de l’Organisation du traité atlantique-nord, des chiffres officiels rétorquent la déclaration de l’ancien président : en 2023, 65% des dépenses liées à la défense étaient en provenance des États-Unis. Au niveau organisationnel, le pays représentait 16% des contributions de l’Otan, soit une implication similaire à celle de l’Allemagne.

L'absence d’attaque terroriste sur le sol américain durant son mandat

En évoquant les attaques du 7-Octobre en Israël par le Hamas et la situation générale au Moyen-Orient, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il n’y avait «pas eu d’attaque terroriste» sur le sol américain durant son passage à la Maison Blanche.

Une déclaration faussée, puisque par le passé, Donald Trump a lui-même déclaré, lors de son discours de l’État de l’Union en 2018, que New York avait été touchée par «deux attaques terroristes». L’une d’entre elles est survenue à Manhattan, le 31 octobre 2017, et a été commise par un homme originaire d’Ouzbékistan, avant d’être revendiquée par Daesh.

Un déficit commercial record avec la Chine sous le mandat de Joe Biden

Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Ce dernier a également affirmé lors de ce débat que le déficit commercial des États-Unis avec la Chine était le plus important de l’histoire du pays. Une contre-vérité d'après les données du bureau du recensement américain : en 2023, le déficit avec la Chine n’était que de 279 milliards de dollars, soit le plus faible depuis 2010.

En revanche, ce même déficit commercial avec Pékin était plus conséquent sous l’administration Trump, puisqu’il avait atteint la somme de 418 milliards de dollars en 2018.