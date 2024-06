Charles III : le roi se met en scène en chef des armées dans son nouveau portrait officiel

Buckingham Palace a dévoilé, ce samedi 29 juin, un nouveau portrait du roi Charles. Le monarque y apparaît paré de ses médailles militaires, à l’occasion du Armed Forces Day.

Le roi en habit militaire. La famille royale britannique a dévoilé un nouveau portrait du roi Charles, le premier depuis l’annonce de son cancer.

Sur cette photographie, réalisée par Hugo Burnand, qui avait déjà réalisé des portraits pour la famille royale et photographié le mariage de Charles et Camilla en 2005, on découvre le monarque en habit militaire, affichant ses médailles d'honneur. Une initiative qui s’inscrit dans la commémoration des forces armées britanniques, le Armed Forces Day. Sur l’image publiée sur X, on découvre le roi assis dans un fauteuil vert tenant dans la main gauche son épée.

A new portrait of The King has been released to mark #ArmedForcesDay. His Majesty is Commander-in-Chief of the Armed Services.





The photograph features His Majesty wearing his Field Marshal No1 Full Ceremonial Frock Coat with medals, sword and decorations.





© Hugo Burnand/Royal… pic.twitter.com/XD3cGdHrf3

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 29, 2024