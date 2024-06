Panama Papers : la justice relaxe 28 prévenus

Un tribunal panaméen a relaxé 28 personnes dans l’affaire de blanchiment d’argent dite des «Panama Papers», ce samedi 29 juin.

Le juge Baloisa Marquinez «a relaxé 28 personnes accusées d'avoir enfreint l'ordre économique via un blanchiment d'argent» dans le cadre de l'affaire des «Panama Papers», indique un communiqué.

Parmi les 28 concernés, on retrouve des personnalités liées au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale de blanchiment d’argent. On apprend que les fondateurs du cabinet, Ramon Fonseca (décédé le 9 mai dernier) et Jürgen Mossack ont finalement été relaxés. Les deux hommes avaient été visés par une demande de douze ans de prison de la procureur en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, au cours du procès. Le juge a finalement conclu que les preuves étaient insuffisantes pour estimer que le cabinet «ne respectait pas la chaîne de traçabilité» et remettre en cause avec «certitude (...) leur authenticité et leur intégrité».

Une décision dont s’est félicitée la partie des relaxés. «Justice a été faite, nous sommes extrêmement satisfaits de la décision de la juge», a indiqué l'avocate de plusieurs prévenus, Guillermina Mc Donald. «Une grande injustice a véritablement été commise, non seulement à mon égard, mais aussi à l'égard de toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, et elles sont nombreuses, a déclaré Jürgen Mossack, suite au verdict. Tant mon associé que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi ont été des personnes sérieuses, honnêtes et correctes».

Un scandale de grande ampleur

L’affaire des Panama Papers a éclaté en 2016 après la publication d’une enquête menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (Ciji). Basé sur plus de 11,5 millions de documents récoltés, l'enquête avait révélé plusieurs sociétés opaques liées au cabinet panaméen qui ont permis de dissimuler des propriétés, capitaux et bénéfices au fisc.

Parmi les personnalités impliquées, les noms de Vladimir Poutine, de Sigmundur David Gunnlaugsson (ancien chef du gouvernement d’Islande), Nawaz Sharif, David Cameron, l’ex-président argentin Mauricio Macri, le footballeur Lionel Messi ou encore le cinéaste Pedro Almodovar étaient ressortis.