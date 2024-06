Etats-Unis : la police abat un enfant de 13 ans qui brandissait ce qui semblait être une arme factice

Un adolescent de 13 ans a perdu la vie dans la ville d’Utica (État de New York) ce vendredi lors d’un contrôle de police qu’il tentait de fuir. Il aurait brandi ce qui semblait être une arme de poing sur les forces de l’ordre.

Sur les images d’une vidéo publiée dans la nuit de samedi, un policier de la ville d’Utica (État de New York) est aperçu en train de tirer sur un adolescent de 13 ans. Les faits se sont déroulés peu après 22h00 (heure locale) après un refus d’obtempérer d’un des deux jeunes mis en cause.

«Pendant le contrôle, l’un des individus a pris la fuite», a déclaré en conférence de presse le chef des forces de l’ordre locales, Mark Williams. «Pendant la course-poursuite (à pied, Ndlr), l’adolescent a pointé sur un agent de police ce qui semblait être une arme de poing. C’est là qu’un autre policier a tiré à une seule reprise pendant une lutte au sol», a-t-il ajouté.

La victime décrite comme d’origine asiatique a immédiatement été transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures. Les autorités ont ensuite découvert une réplique d’un Glock 17 avec un chargeur détachable. De son côté, Mark Williams indique que l'arme s'est avérée être un pistolet à plomb. Selon la presse, ni le motif de contrôle, ni les identités des parties impliquées dans l’incident ont été communiquées.

Authorities in Utica, New York are investigating the police shooting of a 13-year-old boy, which took place Friday night. Police say the officers thought the teen was carrying a handgun, but it turned out to be a replica gun. https://t.co/PBWAeWsz9b pic.twitter.com/VL4vN3L83X

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 29, 2024