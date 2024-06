Kanye West : pourquoi le rappeur américain est-il en visite à Moscou ?

Le rappeur américain Kanye West, à l’origine de nombreuses polémiques aux États-Unis, se trouve actuellement à Moscou pour une visite privée. Selon une proche de l’artiste, il serait en Russie pour célébrer l’anniversaire d’un styliste en vogue.

Une nouvelle polémique pour Kanye West. De nombreux médias américains ont rapporté la présence du célèbre rappeur à Moscou, ce samedi 29 juin.

Déjà auteur de multiples sorties controversées dans son pays, et notamment de propos antisémites, le rappeur a créé une nouvelle fois la controverse aux États-Unis avec ce voyage, alors que la plupart des musiciens occidentaux évitent la Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine en février 2022.

Kanye West in Moscow





Kanye West came to Moscow for the birthday of designer Gosha Rubchinsky.





There is no information yet on whether the artist will organize a concert at Luzhniki.





Last year Kanye West announced that the Russian designer was heading a department at his… pic.twitter.com/igR5q1FHS9

