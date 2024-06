Tempête en Suisse : un glissement de terrain fait deux morts, une troisième personne portée disparue

Dans la nuit de samedi à ce dimanche, deux personnes sont décédées à la suite d'un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles dans le sud-est de la Suisse. Une troisième personne est actuellement portée disparue.

Une violente tempête touche la Suisse ce week-end, avec des pluies torrentielles dans le sud-est du pays. Dans le canton du Tessin, deux personnes sont mortes à la suite d'un glissement de terrain causé par ces intempéries dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud-est du pays.

Une troisième personne est actuellement portée disparue : «Les corps de deux personnes ont été retrouvés par les sauveteurs en relation avec le glissement de terrain survenu dans la région de Fontana», au nord-est du canton italophone du Tessin, selon un communiqué de la police du canton du Tessin, qui précise que l'identification est en cours.

Sur les réseaux sociaux, le conseiller d'État du Tessin, Norman Gobbi, a exprimé sa sympathie pour la population touchée. «Le mauvais temps de cette nuit a frappé durement le Tessin et en particulier la vallée de la Maggia. Avec une profonde solidarité et émotion, nous exprimons notre proximité et notre soutien à nos amis de cette vallée dans ce moment difficile. Les premiers intervenants sont déjà occupés et opérationnels pour sauver des vies et recherchent des solutions techniques pour rétablir les connexions», a-t-il posté ce dimanche matin sur X.

Il maltempo di stanotte ha colpito duramente l'Alto Ticino e in particolare l'Alta Vallemaggia. Con profonda solidarietà e commozione, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno agli amici valmaggesi in questo momento difficile. Gli enti di primo intervento già…

Le haut de la vallée de la Maggia est actuellement isolé en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région pendant la nuit de samedi à dimanche. Les intempéries ont fait passer le débit de la rivière Maggia de 25 mètres cubes par seconde à 2000, tandis qu'à Cevio, le pont de Visletto s'est effondré, rapporte RTS.

La police a lancé un appel à la population afin qu’elle limite ses déplacements et ne se rende pas dans les lieux frappés par les intempéries.