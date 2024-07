Archéologie : l'incroyable découverte en Angleterre d'un royaume «oublié»

Des recherches archéologiques suggèrent que le royaume du Sussex en Angleterre, aurait été composé lors du Moyen-Âge de trois royaumes distincts, dont un serait parvenu à résister à la domination saxonne pendant près de quatre siècles.

L’Histoire oubliée du Sud de l’Angleterre. De nouvelles recherches archéologiques émettent l’hypothèse selon laquelle l’Ouest de la région du Sussex aurait été un royaume indépendant ayant résisté à la domination saxonne, après la colonisation de l'Empire romain.

En l’an 410 après JC, les Romains ont quitté la Grande-Bretagne, mettant fin à quatre siècles d’occupation. Le territoire s'est alors morcelé alors en une multitude de petits royaumes rivaux où se sont installés plusieurs tribus germaniques, notamment les Saxons.

«La Chronique anglo-saxonne», ensemble d’annales rédigées au XIIe siècle et relatant l’histoire des Anglo-Saxons, raconte comment le seigneur et guerrier saxon Ælle a débarqué au Sud de l’Île et est devenu un des premiers «seigneurs de Bretagne». Il aurait fondé le royaume de Sussex.

L’arrivée saxonne a apporté avec elle sa religion païenne, jusqu’à la christianisation du territoire au VIIe siècle. Le royaume de Sussex aurait été converti par Saint Wilfrid, évêque de Northumbrie.

