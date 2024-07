Chine : les images impressionnantes d'une fusée qui explose quelques secondes seulement après son lancement (vidéos)

En plein essai ce dimanche 30 juin, le premier étage de la fusée chinoise Tianlong-3, conçue par la société Space Pioneer, s'est détaché de sa rampe de lancement et a décollé par erreur. L'engin s'est ensuite écrasé. Un échec filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux.

Aucun blessé n'est à déplorer après le crash d'une fusée à Gongyi, dans le centre de la Chine, mais les images n'en sont pas moins impressionnantes.

Ce dimanche 30 juin, la société chinoise Space Pioneer a procédé à l'essai du moteur de la fusée Tianlong-3, lequel s'est soldé par un échec de taille.

En effet, le premier étage de l'engin s'est détaché de sa rampe de lancement et s'est envolé avant de s'écraser dans une zone montagneuse de la ville, évacuée pour l'occasion.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux chinois, puis sur X (anciennement Twitter), il est possible de voir le premier étage de la fusée s'élever dans le ciel, avant de perdre en puissance et de lourdement retomber.

L'engin a ensuite explosé en montagne, entre des arbres. Le crash aurait engendré un encendie sur le terrain, rapidement maitrisé selon le ministère en charge de la gestion des urgences.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024