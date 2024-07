Parti en randonnée, un homme se perd pendant dix jours dans le désert américain

Un randonneur a survécu après s'être perdu dans les montagnes de Californie pendant neuf jours. Il a dû se nourrir de baies sauvages alors qu’il était suivi par un puma.

Le 20 juin dernier, Lukas McClish a été secouru dans les monts de Santa Cruz en Californie. Le randonneur avait passé neuf nuits dans la nature et était suivi par un puma.

Agé de 34 ans, Lukas McClish s’est perdu dans les montages, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Selon CNN, l'individu qui se décrit comme un «baroudeur» habitué «à passer une ou deux nuits dehors», se serait perdu à cause du changement du paysage engendré par un récent incendie de forêt : «c'est une chose que je n'ai pas prise en considération : c'était un désert où il est très difficile de se repérer».

Sa disparition a été signalée par sa famille après cinq jours sans nouvelles. Cette dernière aurait été surprise de constater son absence pour la fête des pères le 16 juin. Les autorités ont alors mobilisé 300 agents, un chien et des drones pour localiser la trace du randonneur. Il a finalement été retrouvé dans le parc d'État de Big Basin Redwoods, le plus grand parc d'État de Californie, a indiqué sur le compte Cal Fire San Mateo sur X. «Il y a eu plusieurs rapports de témoins ayant entendu quelqu'un crier à l'aide, mais l'emplacement de cette personne était difficile à établir», apprenait-on.

With @SantaCruzSO1 drone Lukas McClish, 34, was located in between Empire Grade & Big Basin Hwy near Foreman Creek in @sccounty. McClish was reported missing 5 days ago by family. CDCR



and @CAStateParks assisted.



We are grateful he’s home. pic.twitter.com/oSE7GY5wCe

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 21, 2024