Voici les 8 célébrités mortes qui continuent à gagner le plus d'argent, selon une étude

Après leur mort, certaines grandes célébrités continuent de rapporter de belles sommes d'argent à leurs héritiers, grâce notamment aux droits de leurs musiques ou de leurs livres.

Des sommes astronomiques. Des célébrités mortes depuis plus de 40 ans continuent de remporter de l'argent grâce à leur œuvre, plusieurs millions d'euros tous les ans pour certaines. Des revenus qui proviennent notamment des droits des musiques ou des livres réalisés au cours de leur carrière artistique. Voyons les huit célébrités décédées qui ont rapporté le plus d'argent en 2023, selon une étude de Statista.

JOHN LENNON : 20,5 millions d'euros

Décédé en 1980 à l'âge de 40 ans d'un assassinat à New York, John Lennon a gagné plus de 20,5 millions d'euros en 2023 grâce notamment aux droits de ses musiques comme «Imagine», ou encore «Woman».

Whitney houston : 27,9 millions d'euros

Décédée en 2012 à l'âge de 48 ans d'une surdose de stupéfiants, Whitney Houston a gagné plus de 27,9 millions d'euros en 2023 grâce notamment aux droits de ses musiques comme «I Will Always Love You», ou encore «I Have Nothing». En décembre 2023, le film Whitney Houston : I Wanna Dance With Somebody avait rapporté près de 60 millions de dollars dans le monde entier.

Prince : 27,9 millions d'euros

Décédé en 2016 à l'âge de 57 ans d'une overdose d'opiacées, Prince a gagné plus de 27,9 millions d'euros en 2023 grâce notamment aux droits de ses musiques comme «Purple Rain», ou encore «Kiss».

Charles m. Schulz : 27,9 millions d'euros

Décédé en 2000 à l'âge de 77 ans d'un cancer, les héritiers de Charles M. Schulz ont gagné plus de 27,9 millions d'euros en 2023 grâce notamment aux ventes de ses bandes dessinées «Peanuts», dont il est le créateur.

DR SEUSS : 37,3 millions d'euros

Décédé en 1991 à l'âge de 87 ans d'un cancer, Dr Seuss, de son vrai nom Theodor Seuss Geisel, a gagné plus de 37,3 millions d'euros en 2023 notamment grâce aux droits de ses livres pour enfants comme «Le Chat chapeauté», ou encore «Le Grincheux qui voulait gâcher Noël».

RAY MANZAREK : 41,9 millions d'euros

Décédé en 2013 à l'âge de 74 ans d'un cancer des voies biliaires, Ray Manzarek, l'ancien claviériste du groupe de rock Doors, a gagné plus de 41,9 millions d'euros en 2023 notamment grâce à la vente des droits exhaustifs du catalogue d'édition musicale des Doors et de ses enregistrements masters à Primary Wave.

Elvis presley : 93,2 millions d'euros

Décédé en 1977 à l'âge de 42 ans d'un arrêt cardiaque, Elvis Presley a gagné plus de 93,2 millions d'euros en 2023, grâce notamment aux droits de ses musiques comme «Jailhouse Rock». La maison du «roi du rock» à Memphis a accueilli plus de 600.000 visiteurs en 2023, engrangeant de nombreux revenus provenant du merchandising.

Michael jackson : 107,2 millions d'euros

Décédé en 2009 à l'âge de 50 ans à la suite d'un arrêt cardiaque, Michael Jackson a gagné plus de 107,2 millions d'euros en 2023, grâce notamment au succès de «Broadway MJ : The Musical» qui a rapporté environ 85 millions d'euros l'année dernière. Jackson engrange également des millions grâce au spectacle du Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, à Las Vegas.

Cet argent, gagné grâce aux noms et aux réalisations de ces célébrités, est ensuite reversé à leurs héritiers respectifs.