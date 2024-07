«Certains se sont envolés et sont restés collés au plafond» : un Boeing d’Air Europa subit de violentes turbulences, 40 passagers blessés (vidéos)

Un Boeing 787-9 Dreamliner, parti pour relier Madrid (Espagne) à Montevideo (Uruguay) dimanche soir a dû se poser en urgence à Natal (Brésil) dans la matinée de ce lundi 1er juillet. L’appareil a été secoué en plein vol par de violentes turbulences, qui ont fait une quarantaine de blessés légers.

Un cauchemar pour les 325 passagers de ce vol. Un Boeing d'Air Europa a été contraint à un atterrissage en urgence ce lundi matin à Natal (Brésil) après avoir traversé de fortes turbulences qui ont fait une quarantaine de blessés légers parmi les passagers.

L’appareil, un 787-9 Dreamliner parti dimanche soir de Madrid (Espagne) avec à son bord 325 passagers souhaitant rejoindre Montevideo (Uruguay), a atterri à 2h42 (heure locale, 5h42 GMT) au Brésil ce lundi. L’avion a été dérouté de son trajet initial «en raison de l'ampleur des turbulences, pour davantage de sécurité», selon un communiqué d’Air Europa.

«Il y a eu de très légères turbulences, nous les avons à peine senties, et d'un moment à l'autre, l'avion s'est brusquement écrasé et nous nous sommes tous levés. Ceux d'entre nous qui n'étaient pas attachés se sont envolés et certains sont restés collés au plafond. Cela a duré trois ou cinq secondes», a estimé un passager dont le témoignage a été relayé par El Globo.

#MUNDO | Las turbulencias que afectaron a un Boeing 787-9 Dreamliner de Air Europa dejaron al menos 30 heridos.





El vuelo #UX45, que se dirigía de España a Uruguay con 325 pasajeros a bordo, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Aluizio Alves, en Gran… pic.twitter.com/M0pIXHPx6d — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 1, 2024

Au total, 40 passagers ont été transférés vers des hôpitaux «avec des éraflures ou des traumatismes légers», d’après le secrétariat à la Santé de l'État brésilien de Rio Grande do Norte, dont Natal est la capitale. Onze personnes étaient toujours hospitalisées ce lundi.

Les autres passagers ont été transférés vers la ville de Recife, à 290 km au sud de Natal, «où ils ont été hébergés avant de repartir bientôt pour Montevideo», selon Air Europa. La compagnie espagnole a ajouté que l'avion resterait à Natal pour une «révision afin de déterminer l'étendue des dégâts».

Des images impressionnantes relayées sur les réseaux sociaux

Une des passagères, Mariela Jodal, a publié sur X une photo montrant que des éléments du plafond de la cabine s'étaient décrochés. Elle a aussi critiqué l’équipage de l’appareil, assurant que ce dernier «était parti» en laissant les passagers «livrés à eux-mêmes».

Air Europa ausente! Luego del siniestro del vuelo UX 045, la tripulación se fue, nos dejaron varados en el aeropuerto de Natal.



No nos dan información de como volveremos a Montevideo @AirEuropa pic.twitter.com/WHkNvfiVis — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024

D’autres vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont démontré l’étendue des dégâts causés par les turbulences et le non-port de la ceinture de sécurité par une large majorité des passagers. Un siège a même été détruit comme en témoigne une image publiée sur X.

#INCIDENTE | Al menos 30 pasajeros resultaron heridos cuando el vuelo UX045 de Air Europa, un Boeing 787-9 que viajaba de Madrid a Montevideo, encontró severas turbulencias temprano esta mañana.



Tras el incidente, el vuelo fue desviado a Natal, Brasil, donde los heridos… pic.twitter.com/ksXFTxB49d — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) July 1, 2024

Des traces de sang ont également été retrouvées sur le dossier de certains sièges, attestant donc de la violence des turbulences et des chocs occasionnés dans l’appareil.

#INCIDENT | At least 30 people were injured when Air Europa flight UX045, a 787-9 bound for Montevideo from Madrid, encountered turbulence en route early this morning.





The flight subsequently diverted to Natal, Brazil following the encounter.



@Pichipastoso via X





Read more at… pic.twitter.com/r9t1sfwNf9 — AviationSource (@AvSourceNews) July 1, 2024

En mai dernier, un Britannique de 73 ans est décédé et plusieurs autres passagers ont été gravement blessés lors de violentes turbulences durant un vol de Singapore Airlines à bord d'un Boeing 777.

Selon des scientifiques, le changement climatique est à l'origine de davantage de turbulences dans les vols. D'après une étude réalisée en 2023, la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020 et les turbulences sévères, plus rares, de plus de 50%.