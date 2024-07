Kenya : quelles sont les raisons du soulèvement populaire responsable de 39 décès dans le pays depuis mi-juin ?

Depuis l’émergence à la mi-juin d’un projet de budget instaurant de nouvelles taxes au Kenya, une vague de contestation mobilisant la jeunesse a pris de l’ampleur. D’abord pacifiste, le mouvement de protestation s’est ensuite durci jusqu’à la prise d’assaut du Parlement le 25 juillet dernier. Au moins 39 personnes ont péri dans des affrontements ces deux dernières semaines.

Les échauffourées se poursuivent ce mardi dans tout le pays. Un vaste mouvement de contestation, lancé par la jeunesse kenyanne sur les réseaux sociaux depuis mi-juin pour critiquer le nouveau projet de budget, a gagné en intensité la semaine dernière.

Après une série de manifestations pacifiques organisées depuis le 18 juin dernier, intégrant progressivement des Kenyans de tout âge, un point de bascule a été franchi le 25 juin. De nombreux manifestants ont pris d’assaut le Parlement, quelques heures après le vote du projet de budget 2024-2025. En réponse, la police locale a tiré à balles réelles dans la foule, faisant ainsi de nombreux morts et blessés.

The youths of Kenya are very angry right now. Fresh protests have erupted in many cities, including Nakuru, Kisii, Nairobi & Mombasa. This time, they dropped empty coffins along the streets. Kenya youths are united against a system that killed 39 & injured 361 Kenyans. pic.twitter.com/iUsABLLQ7D

