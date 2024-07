La Cour suprême américaine étend l'immunité présidentielle : que signifie cette décision pour Donald Trump ?

Dans un avis rendu lundi 1er juillet, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé d'étendre l'immunité pénale du président. Une bonne nouvelle pour Donald Trump, visé par plusieurs enquêtes fédérales et condamné au pénal.

Dominée par les juges conservateurs, la Cour suprême américaine vient de porter un coup sévère à l'enquête fédérale sur l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Lundi 1er juillet, elle a étendu l'immunité pénale du président, ce qui constitue une victoire pour Donald Trump qui voit la menace d'un procès fédéral s'éloigner à nouveau.

Par une majorité de six voix contre trois, les juges conservateurs contre les progressistes, la plus haute juridiction des Etats-Unis considère que «le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels» mais qu'il «a droit au moins à une présomption d'immunité pour ses actes officiels».

«Nous concluons que, dans le cadre de notre structure constitutionnelle de pouvoirs séparés, la nature du pouvoir présidentiel exige qu'un ancien président bénéficie d'une certaine immunité contre les poursuites pénales pour les actes officiels commis pendant son mandat. Au moins en ce qui concerne l'exercice par le président de ses pouvoirs constitutionnels fondamentaux, cette immunité doit être absolue», a écrit le juge en chef John Roberts. Il a ajouté que «le président ne bénéficie d’aucune immunité pour ses actes non officiels, et tout ce qu’il fait n’est pas officiel».

La Cour suprême renvoie donc le dossier au tribunal de première instance, qui doit désormais déterminer quels actes sont potentiellement immunisés de poursuites pénales, selon qu'ils sont considérés comme «officiels», c'est-à-dire relevant de la fonction de président elle-même, ou non. Ce qui devrait bloquer l'affaire pendant encore de longs mois.

Cette décision constitue une victoire pour Donald Trump, notamment dans le dossier qui l'accuse d'ingérence dans les élections de 2020, car elle l'assure presque certainement de ne pas être jugé à Washington avant la présidentielle de novembre. Or, la stratégie juridique du républicain repose depuis des mois sur le report des procédures qui le visent à une date postérieure au scrutin.

Donald Trump peut en outre espérer un impact favorable de cette décision dans les autres enquêtes ouvertes contre lui, en particulier celle instruite en Géorgie au sujet des pressions exercées, fin 2020, sur les officiels de cet Etat pour modifier le résultat de l’élection. S'il accède à nouveau à la Maison Blanche, il pourrait même être en mesure d'ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Dans ce contexte, le républicain s'est félicité de la décision de la Haute cour sur Truth social, saluant une «grande victoire pour notre Constitution et notre démocratie».

D'après CNN, son équipe juridique espère pouvoir s'appuyer sur les conclusions de la Cour suprême pour remettre en cause le dossier du procureur spécial Jack Smith, qui instruit plusieurs affaires à l'encontre de l'ancien président.

«Aucun homme n'est au-dessus de la loi»

A titre d'exemple, la pression exercée par Donald Trump sur le vice-président de l'époque, Mike Pence, ainsi que sur le ministère de la Justice pour annuler les résultats de la présidentielle de 2020, figure parmi les questions renvoyées devant le tribunal de première instance. Or, sur ce point, le camp Trump espère faire valoir que les échanges du républicain avec ces différents responsables relevaient d'actes «officiels», dans le cadre de ses fonctions de président.

Différents messages postés par Donald Trump sur X, Twitter à l'époque, doivent aussi faire l'objet d'une analyse approfondie, de même que son discours prononcé devant ses partisans peu avant l'émeute au Capitole.

Sachant que l'ex-président a été reconnu coupable le 30 mai par la justice de New York de «falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016», ses avocats espèrent profiter de la décision de la Cour suprême pour repousser le prononcé de la peine, attendu le 11 juillet. Selon plusieurs médias américains, ils demandent même au juge de revenir sur la condamnation.

Parmi les magistrats de la Haute cour qui ont voté contre cette extension de l'immunité présidentielle, Sonia Sotomayor a exprimé son inquiétude face à une décision qui, selon elle, «se moque du principe fondamental de notre Constitution et de notre système de gouvernement, selon lequel aucun homme n'est au-dessus de la loi».

«C'est ironique, n'est-ce pas ? L'homme chargé de faire respecter les lois peut désormais les enfreindre. Lorsqu'il use de ses pouvoirs officiels de quelque manière que ce soit, selon le raisonnement de la majorité, il sera désormais à l'abri de poursuites pénales, a-t-elle écrit. Ordonne-t-il à la Navy Seal Team 6 d'assassiner un rival politique ? Immunisé. Organise-t-il un coup d'État militaire pour conserver le pouvoir ? Immunisé. Accepte-t-il un pot-de-vin en échange d'une grâce ? Immunisé. Immunisé, immunisé, immunisé.»

Lundi soir, le président Joe Biden a lui aussi réagi, estimant que la Cour suprême a rendu un «terrible mauvais service» au peuple américain. Selon lui, les électeurs méritaient de connaître l'issue de l'affaire avant de se rendre aux urnes, pour «décider si l'attaque de Trump contre notre démocratie le 6 janvier le rend inapte à exercer une fonction publique».