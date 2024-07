Ouragan Béryl : les images inquiétantes du cyclone, relevé en catégorie 5 ce mardi (vidéo)

L’ouragan Béryl a été relevé, ce mardi 2 juillet, en catégorie 5 «potentiellement catastrophique» par le Centre national américain des ouragans (NHC) à l’approche des Caraïbes. La veille, il avait touché le sud des Antilles, causant des vents «dévastateurs» et des images inquiétantes.

Une situation extrêmement périlleuse. Un redoutable ouragan de catégorie 4, nommé Béryl, a touché le sud des Antilles ce lundi 1er juillet en 2e partie de journée. Mais à l’heure où il avance vers les Caraïbes, il s’est renforcé et a été relevé en catégorie 5 «potentiellement catastrophique» par le Centre américain des ouragans (NHC).

Hurricane #Beryl Advisory 14: Beryl Becomes a Potentially Catastrophic Category 5 Hurricane In the Eastern Caribbean. Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica Later This Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2024

Selon Météo-France, les ouragans de catégorie 5 se produisent généralement entre la mi-août et la fin de septembre. Cela s’explique d’abord par la hausse des températures de l’eau dans l’Atlantique tropicale.

«Avec la conjonction d’eaux extrêmement chaudes dans l’Atlantique tropicale, et d’une probable anomalie la Nina dans le Pacifique, censée apporter des conditions atmosphériques générales propices aux ouragans de l’Atlantique Nord, la saison 2024 est prévue comme très intense par Météo-France», a indiqué l’institut français de météorologie.

Lors de son passage dans le sud des Antilles, l’ouragan Béryl a causé des vents «dévastateurs» allant jusqu’à 240 km/h, selon le NHC.

Hurricane Beryl has strengthened into a top-level category 5 storm after sweeping across several islands in the Caribbean, dumping heavy rain and unleashing devastating winds.





Beryl is now the earliest category 5 storm in the Atlantic on recordhttps://t.co/dK6FNWHl2W pic.twitter.com/oTE3mi37S5 — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024

Dans la matinée du lundi 1er juillet, la station spatiale de la Nasa a capturé une image de l’ouragan Béryl dans l’océan Atlantique, montrant la formation d’une énorme quantité de nuages qui caractérisent ce cyclone.

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.





What's the station seeing now? Watch our 24/7 live feed:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU — NASA (@NASA) July 1, 2024

Sur les images qui circulent sur le réseau social X, on peut voir des toitures s’envoler en raison des fortes rafales, notamment à Saint-Vincent.

Hurricane Beryl in St Vincent. pic.twitter.com/ETMTHlRCzM — Don (@Donperry) July 2, 2024

Selon le Premier ministre grenadien Dickon Mitchell, «l’œil de Béryl a touché l’île de Cariacou» aux alentours de 17h10 heure française ce lundi et celle-ci a été «rasée» en une demi-heure.

Sur une photo partagée sur X, on peut observer les dégâts causés par l’ouragan sur cette île.

Main Street in Hillsborough. 360 degree devastation from #HurricaneBeryl



It was the most intense hurricane of my life and basically everyone else here on #CarriacouIsland I will be sharing their stories later this evening on my YT channel. pic.twitter.com/ETrTtb0xyH — Jonathan Petramala (@jpetramala) July 1, 2024

D’autres vidéos montrent la violence des vents engendrés par Béryl lors de son passage sur l’île de Cariacou.

À noter que Béryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique. Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans.