Australie : un enfant de 12 ans porté disparu, la piste d’une attaque de crocodile privilégiée

Un garçon de 12 ans est porté disparu depuis ce mardi 2 juillet, 17h30, après avoir été aperçu pour la dernière fois nageant près de Palumpa (Australie). Les enquêteurs ont privilégié la piste d’une attaque de crocodile, un animal fortement présent dans la région et qui peut atteindre 6 mètres de long.

Une baignade à haut risque qui a probablement mal tourné. La disparition d’un enfant de 12 ans a été signalée ce mardi en fin de journée, alors que ce dernier a été vu pour la dernière fois en train de nager près de la communauté isolée de Palumpa, dans le Territoire du Nord (Australie).

«Vers 17h30 hier soir, la police a été informée de la disparition d'un enfant de 12 ans qui avait été vu pour la dernière fois en train de nager à Mango Creek», a assuré la police locale, dont les propos ont été relayés par ABC.

«Les premiers rapports indiquaient que l'enfant avait été attaqué par un crocodile. Des membres de la communauté et la police de Peppimenarti se sont rendus sur les lieux et ont commencé à rechercher l'enfant, qui n'a toujours pas été retrouvé», a ajouté cette même source.

«Un incident tragique»

Le ministre de la police du Territoire du Nord, Brent Potter, a évoqué «un incident tragique» à propos de cette disparition.

«C'est un incident tragique pour n'importe quel parent ou membre de la famille de perdre un jeune enfant, et surtout dans des circonstances comme celle dans laquelle il a été enlevé par un crocodile. Je sais que l'équipe de recherche et de sauvetage est actuellement sur place avec des membres du poste de police de Wadeye et qu'elle va continuer à chercher le crocodile (…) Nous vivons dans un endroit où les crocodiles occupent nos points d'eau», a assuré ce dernier.

La police locale a affirmé qu’elle avait lancé des recherches terrestres et aquatiques, qui pourraient se transformer en recherches aériennes dans la journée.

«Des officiers locaux sont sur place et nos pensées vont à la famille et à la communauté. Les agents effectuent actuellement des recherches en bateau sur une grande partie de la crique, et nous remercions la communauté pour son aide constante», a précisé le sergent principal Erica Gibson, de la police du Nord-Ouest.

Plus de 100.000 crocodiles dans le Territoire du Nord en Australie

Pour rappel, le Territoire du Nord (Australie) totalise plus de 100.000 crocodiles.

Les cours d'eau de la région de West Daly, dans le Territoire du Nord, où se trouve Palumpa, abritent des crocodiles d'eau douce et d'eau salée. Ces premiers peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long et ont déjà attaqué des personnes. Les crocodiles d'eau salée, pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de long, sont plus grands, plus dangereux et plus agressifs pour l'homme.