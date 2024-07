Chine : des pluies torrentielles provoquent l'évacuation de plus de 240.000 personnes (photos)

L'évacuation de plus de 240.000 personnes a été lancée dans l'est de la Chine, suite aux importantes pluies qui sont tombées sur une grande partie du pays, faisant gonfler le cours du fleuve Yangtze.

Plus de 240.000 personnes ont été évacuées dans l'est de la Chine après les fortes pluies qui ont touché une grande partie du pays, faisant gonfler le cours du fleuve Yangtze, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle.

Le pays est frappé depuis plusieurs mois par des conditions météorologiques extrêmes, entre pluies torrentielles et vagues de chaleur. L'agence de presse chinoise a également précisé que les niveaux d'eau du fleuve Yangtze, le plus long de Chine avec ses 6.380 kilomètres, ont dépassé les seuils d'alerte dans sa partie qui traverse l'Anhui, une province à l'ouest de Shanghai.

Plus de 100 mm de pluie ont été enregistrés sur 24 heures, entre lundi et mardi, par les centaines de stations météorologiques de la province de l'Anhui, selon l’agence officielle. Dans le comté de Hexi, près de la capitale provinciale Hefei, environ 260 mm ont été décomptés.

Des dizaines de milliers d'agents de l'Etat ont été déployés pour surveiller les barrages et les digues le long du fleuve Yangtze, a indiqué l'agence officielle. Selon les prévisions, la pluie devrait continuer de mercredi à vendredi et une alerte pour possibles «désastres géologiques» a été émise dans le sud.

La ville de Yueyang inondée, dans la province de Hunan, en Chine, le 2 juillet 2024. ©cnsphoto/REUTERS Les secouristes évacuent des habitants de Yueyang, le 2 juillet 2024.©cnsphoto/REUTERS

Les secours ont évacué les habitants des villes touchées par les inondations dans le sud de la Chine après que des crues «historiques» ont balayé la province de Hunan, tout en inondant les villes des provinces voisines du Hubei et de Jiangxi, ont rapporté ce mercredi, les médias d'État.

Les secours s'activent pour évacuer les personnes sinistrées, le 2 juillet 2024.©cnsphoto/REUTERS Bloqués chez eux, des habitants de Yueyang observent le désastre, le 2 juillet 2024.©cnsphoto/REUTERS

Des images diffusées par la chaîne publique CCTV ont montré des secouristes en train de nettoyer la boue et les débris dans les rues du comté de Pingjiang, dans le Hunan, et de pomper les eaux des crues provoquées par les fortes précipitations. Le comté de Pingjiang a connu des inondations record puisque le niveau de l'eau a augmenté de 7,02 mètres au-dessus du niveau d'alerte le 1er juillet, le plus haut depuis 1954, a ajouté CCTV.

La Chine est le premier émetteur au monde de gaz à effet de serre, un facteur clé selon les scientifiques du changement climatique, qui rend ces perturbations météorologiques plus fréquentes et intenses.