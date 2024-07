Etats-Unis : une journaliste gagne un Pulitzer pour son enquête... qui pourrait la mener en prison

Après avoir remporté la plus haute distinction journalistique pour avoir révélé un scandale de détournements de fonds, la journaliste Anna Wolfe est poursuivie pour diffamation par l’ancien gouverneur du Mississippi, mis en cause dans l’affaire.

Les montagnes russes. La journaliste Anna Wolfe, récompensée du prix Pulitzer dans la catégorie journalisme local en 2023, pourrait bientôt se retrouver en prison.

En avril 2022, Anna Wolfe a publié une série d’articles dans le journal local Mississippi Today, révélant que des dizaines de millions de dollars d’allocations auraient été détournés par plusieurs hauts fonctionnaires du Mississippi, l’état le plus pauvre des États-Unis.

Ce sont près de 77 millions de dollars, destinés à aider les habitants les plus pauvres, qui auraient été soustraits par l’ancien gouverneur Phil Bryant, et versés à plusieurs de ses proches, notamment l’ancien quarterback Brett Favre.

«JE N’AI RIEN FAIT DE MAL »

Le scandale, mis en lumière par le travail d'Anna Wolfe, a été relayé par les médias nationaux. Toutefois, le principal mis en cause n’a pas été poursuivi par la justice américaine, et a affirmé «n’avoir rien fait de mal».

Anna Wolfe and Mississippi Today have won a 2023 Pulitzer Prize for the welfare scandal investigative series The Backchannel! https://t.co/oT9d24YcxP pic.twitter.com/1WjbI1wmwF — Mississippi Today (@MSTODAYnews) May 8, 2023

Il intente désormais un procès à l’encontre de la journaliste pour diffamation. Le délai de prescription pour cette infraction, normalement d’un an, est dépassé car la série d’articles a été publiée en 2022. Pourtant, Billy Quin, l’avocat de l’ancien gouverneur, utilise les articles plus récents faisant référence à l’affaire et des propos énoncés par Mary Margaret White, Présidente de Mississippi Today.

«Nous sommes la rédaction qui a dévoilé l'histoire de 77 millions de dollars de fonds sociaux, destinés aux personnes les plus pauvres de l'État le plus pauvre du pays, détournés par un ancien gouverneur et ses copains fonctionnaires, et utilisés pour des projets chouchous comme le stade de volley-ball le plus moderne de l'alma mater de Brett Favre», avait-elle affirmé lors d’une conférence à Miami en février 2023.

Quelques jours après l’annonce du prix Pulitzer décerné à Anna Wolfe, l’avocat de Bryant a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.

«Je me suis mal exprimé lors d'une récente conférence de presse concernant les accusations portées contre l'ancien gouverneur Phil Bryant dans le scandale de l'aide sociale de 77 millions de dollars. Il n'a été accusé d'aucun crime. Ma remarque était inappropriée et je m’en excuse sincèrement», a de son côté expliqué la journaliste dans un communiqué.

Anna Wolfe won a Pulitzer Prize for exposing how the state of Mississippi spent its federal welfare money.





Now, former Gov. Phil Bryant is suing and trying to force her to reveal her sources. https://t.co/vu94GDlcwQ — NBC News (@NBCNews) July 2, 2024

Mais cela n’est pas suffisant pour l’avocat de Bryant, qui considère que ces excuses auraient dû aller plus loin, et affirme que le journal n’a aucune preuve que l’ancien gouverneur a détourné des fonds sociaux.

Le Tribunal en charge de l’affaire a ordonné à la rédaction de leur mettre à disposition tous les dossiers relatifs au scandale en incluant les noms des sources, normalement confidentielles. «C’est une menace pour le journalisme» selon l’équipe du Mississippi Today, qui annonce résister à l’injonction.

«Comment je peux promettre aux sources que je vais garder leur identité confidentielle si ce genre de chose est possible ?», confie Anna Wolfe à NBC News.