Ouragan Béryl : le cyclone a déjà fait au moins 7 morts dans les Caraïbes et menace maintenant la Jamaïque

L'ouragan Béryl déferle depuis deux jours sur les Caraïbes. Désormais passé en catégorie 5, avec des vents à plus de 250 km/h, il a fait au moins sept morts et a déjà causé de nombreux dégâts. Il se dirige actuellement vers la Jamaïque et les îles Caïman.

L'ouragan Béryl inquiète. Considéré comme l'ouragan le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains, il a été répertorié catégorie 5 (la plus élevée), soit potentiellement catastrophique pour les lieux par lesquels il passe.

Il a déjà causé au moins sept morts et des dégâts matériels nombreux. C'est le premier ouragan de la saison en zone Atlantique.

Une suite tout aussi dévastatrice ?

L'ouragan semble désormais faire cap sur la Jamaïque et les îles Caïman, où des vents de plus de 250 km/h sont attendus. Le NHC (National Hurricane Center) détaille les prévisions : «Des vents dévastateurs, une montée des eaux potentiellement mortelle et des vagues destructrices sont attendues dans des zones de Jamaïque et des îles Caïman mercredi dans la journée et le soir».

Heureusement pour les prochains territoires sur le passage de Béryl, «Béryl commence à s'affaiblir un peu», explique le directeur du NHC, Michael Brennan. L'ouragan devrait perdre en intensité et atteindre la Jamaïque en catégorie 3 ou 4. Pas de quoi rassurer les autorités locales, qui s'attendent à de lourds dégâts dans les prochains jours.

Andrew Holness, Premier ministre jamaïcain, a sommé «tous les Jamaïcains à faire des réserves de nourriture, de piles, de bougies et d'eau» dans l'optique de résister à cette catastrophe imminente. Le NHC annonce quant à lui des «dégâts considérables en raison du vent, notamment au niveau des habitations, des toits, des arbres et des lignes électriques».