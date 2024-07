Portugal : trois morts et trois disparus dans un naufrage

Au Portugal, trois personnes ont perdu la vie et trois autres sont toujours portées disparues dans un naufrage survenu dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juillet, près des plages de la ville Marinha Grande.

Un naufrage aux raisons, pour l'heure, inexpliquées. Un accident survenu dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juillet, à bord d'un bateau de pêche sur les côtes du centre du Portugal, a causé la mort de trois personnes.

Trois autres passagers ont été portés disparus, tandis que onze membres de l'équipage ont pu être sauvés, à l'issue des opérations lancées à l'aide de quatre navires de pêche qui se trouvaient près des lieux.

«L’embarcation exerçait son activité, ensemble avec d’autres, et, d’un instant à l’autre, elle a chaviré. On n’en connaît pas les raisons, on ne sait rien, elle a chaviré», a déclaré l’armateur du navire dans des propos relayés par 20 Minutes.

Deux pêcheurs parmi les rescapés

Parmi les personnes à bord se trouvaient des pêcheurs qui étaient pour la plupart originaires de la ville côtière de Figueira de Foz. Deux pêcheurs indonésiens figurent parmi les rescapés, a révélé le maire de Marinha Grande.

Parmi tous les rescapés, sept ont été hospitalisés dont l'un dans un état grave, selon les propos d'une responsable de l’hôpital de Figueira da Foz.