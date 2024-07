Pourquoi la Grèce a-t-elle instauré la semaine en six jours dans certaines industries ?

Une nouvelle législation du travail est entrée en vigueur en Grèce ce 1er juillet. Cette dernière permet aux employés de travailler jusqu’à six jours par semaine dans certaines industries. Mais pourquoi une telle décision ?

Alors que certaines villes françaises comme Strasbourg vont tester la semaine en quatre jours, la Grèce a lancé ce 1er juillet la semaine en six jours dans certaines industries. Une décision inédite pour le gouvernement grec.

Cette potentielle semaine étalée sur six jours ne touchera pas tous les secteurs d’activités. En effet, elle ne s’appliquera qu’aux entreprises ayant une fonction de 24 heures sur 24. De plus, cette dernière est facultative. Seuls les salariés le souhaitant peuvent travailler un jour de plus, soit 48 heures au lieu de 40 heures, et devront être payés 40% de plus lors de ce temps de travail supplémentaire.

La Grèce a pris cette mesure dans le but de stimuler la croissance économique du pays. Le gouvernement a estimé que la possibilité légale de travailler six jours permettait de lutter contre le travail non déclaré et de fait contre l’évasion fiscale.

Il faut noter que les secteurs de l'alimentation et du tourisme ne sont pas concernés.

S'aligner sur le droit de l'UE

Le «noyau de cette législation est favorable aux travailleurs, il est profondément orienté vers la croissance (…) Et elle aligne la Grèce sur le reste de l'Europe», a déclaré le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Pour rappel, le droit de l’UE impose que les États membres instaurent une limite de 48 heures de travail hebdomadaire maximum.

Cette décision va néanmoins à contre-courant des autres pays européens. En effet, la France par exemple ou encore l’Islande ont commencé à tester la semaine en quatre jours, réputée comme étant un facteur de l’accroissement de la productivité.

La Grèce avait été très violemment impactée par la crise de la fin des années 2000, qui avait laissé le pays avec de très fortes dettes.