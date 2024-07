Scandale des stérilisations forcées au Japon : quelle est cette affaire où 25.000 personnes ont été victimes d'une politique eugéniste ?

Plusieurs verdicts sont attendus dans la sombre affaire des stérilisations forcées commanditées par le gouvernement nippon après la Seconde Guerre mondiale, ce mercredi 3 juillet au Japon. Dans ce dossier, c'est plus de 25.000 victimes stérilisées, souvent sans même le savoir et parfois, en étant encore mineures.

Après avoir tenu une audience en appel sur cinq recours en justice contre l'État du Japon à la fin du mois de juin 2024, plusieurs verdicts de la Cour suprême du pays sont attendus aujourd'hui, mercredi 3 juillet. Dans ce triste dossier, le juge doit se prononcer sur le délai de prescription de 20 ans pour des demandes de dédommagement de presque quarante victimes, sur fond de violation de droits de l'homme et de discrimination liées à une loi nationale de stérilisation.

En effet, en 2023 et après quatre années d'enquête, la Diète - le parlement japonais - a reçu un rapport de 1.400 pages concernant le «programme de stérilisation forcée» promu par le gouvernement nippon il y a presque huit décennies, qualifiée comme «la pire violation des droits de l'homme du Japon de l'après-guerre».

Une loi abrogée en 1996

C'est à partir de 1948, juste après les ravages de la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte d'«explosion démographique» que cette loi, dite eugénique, a été promulguée au Japon. Soumise par le parlementaire et japonais Yasaburô Taniguchi, elle propose «d'éviter la naissance d'enfants défectueux d'un point de vue eugénique et de protéger la vie et la santé de la mère» pour l'«intérêt public».

Ce texte préconisait ainsi la stérilisation et les avortements pour les personnes atteintes d'un handicap mental ou d'une maladie héréditaire. Entre autres «les schizophrènes», « les maniaco-dépressifs» ou encore «les épileptiques» étaient concernés.

Au total, on estime que 25.000 personnes ont été stérilisées et des dizaines de milliers de femmes forcées à avorter. Selon les chiffres, 65% des personnes stérilisées n'étaient pas consentantes ou étaient sujettes à un accord forcé. Cette loi aurait même permis la castration et l'ablation de l'utérus de jeunes adolescents. Parmi les victimes, le rapport déposé au parlement japonais compte deux victimes âgées de neuf ans seulement à l'époque.

Ce n'est qu'en 1996, il y a moins de trente ans, que les stérilisations eugéniques ont été abrogées, et la loi de Yasaburô Taniguchi changée en loi de «protection du corps de la mère». Certains articles permettent en effet l'interruption d'une grossesse en cas de viol, si le fœtus présente une maladie grave, si ce dernier n'est pas viable ou si la vie de la mère est en danger.

un refus de s'excuser

Plusieurs victimes ont pris la parole depuis les faits, témoignant de leur souffrance après leur stérilisation forcée. Couverte d'un nom d'emprunt dans les médias locaux, Nomura Hanako, atteinte de surdité, s'est exprimée sur son désir d'élever des enfants et son deuil d'une «vie heureuse».

«Afin de ne plus jamais commettre la même erreur, chacun d’entre nous se doit de regarder en face en toute sincérité la gravité du contenu du rapport», a expliqué Hidehisa Otsuji, président de ma Chambre des conseillers. Pendant longtemps, l'État japonais avait refusé de s'excuser et de dédommager les victimes, affirmant que le dispositif mis en place à l'époque était «conforme à la loi».

L'année dernière, c'était la Corée du Sud qui avait attaqué le gouvernement japonais en justice. Le Japon a été condamné à indemniser les «femmes de réconfort», des femmes coréennes réduites à l'esclavage sexuel dans des maison de prostitution de l'armée japonaise, pendant la guerre.