Tensions entre Paris et Téhéran : ce que l'on sait de l'expulsion d'un Iranien accusé par la France d'être un «agent d'influence»

Un Iranien suspecté d’être un «agent d’influence» de la République islamique a été expulsé par la France ce mercredi 3 juillet, dans un contexte en tensions entre Paris et Téhéran qui détient trois ressortissants français.

Il se présentait comme un producteur de musique. Bashir Biazar, Iranien, a été expulsé de France ce mercredi, étant suspecté d’être un «agent d’influence» de la République islamique. Il était sous le coup depuis début juin d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Bashir Biazar se trouvait dans un centre de rétention à Metz (Moselle) et a embarqué pour Téhéran dans la matinée, a-t-on appris notamment auprès de son avocat, Rachid Lemoudaa, qui assure que son client n'a jamais constitué une «menace» en France.

Une «figure culturelle» pour la presse iranienne

Se présentant officiellement comme un producteur de musique, et que les médias d'État iraniens qualifient de «figure culturelle», Bashir Biazar était suivi de près à Téhéran. Selon l'agence de presse Isna, la présidence iranienne a noté mercredi qu’il avait été «illégalement arrêté et emprisonné en France il y a quelques semaines», «a été libéré et est en route vers le pays». Début juin, la diplomatie iranienne avait déjà promis de prendre les «mesures nécessaires» pour qu'il soit relâché.

Pour rappel, la procédure contre Bashir Biazar, qui résidait en France avec sa femme et leurs deux enfants, avait été lancée sur fond de relations extrêmement tendues entre Paris et Téhéran. Trois Français sont encore emprisonnés en Iran, qualifiés par Paris d'«otages d'État».

Lors d'une audience devant le tribunal administratif ce mercredi, un représentant du ministère de l'Intérieur a dépeint Bashir Biazar comme un «agent d'influence, un agitateur qui promeut les vues de la République d'Iran et, de manière plus inquiétante, procède au harcèlement des opposants au régime», affirmant se fonder sur des éléments des services de renseignement.

Ce même représentant a également indiqué avoir filmé des journalistes de médias iraniens d'opposition en septembre devant le consulat de Téhéran à Paris après l'incendie criminel de ce bâtiment. La diffusion de cette vidéo aurait mis en difficulté un oncle d'un de ces journalistes en Iran.

En lien avec l’armée iranienne

Selon les autorités françaises, Bashir Biazar agissait «en lien» avec la force Al-Qods, une unité des Gardiens de la révolution islamique, une affiliation qu'il tenait secrète. «Quand on est membre d'Al-Qods, on ne le met pas sur sa carte de visite», a ironisé le représentant du ministère. La France lui reprochait également des messages postés sur les réseaux sociaux en lien avec la guerre dans la bande de Gaza dans lesquels il dénonçait les «chiens de sionistes», «tueurs d'enfants».

Un fait que réfute son avocat, Rachid Lemoudaa, contestant formellement la légalité d'un arrêté d'expulsion reposant sur des «suppositions» et fait valoir que les propos de son client relevaient de la «liberté d'expression».

«On ne m'a jamais démontré une quelconque menace», a-t-il ajouté. L'avocat s'est également étonné que le ministère ait attendu près d'un mois pour procéder à l'expulsion alors que Bashir Biazar, dont le titre de séjour était valable jusqu'en 2026, avait fait savoir qu'il ne «tenait pas à rester sur le territoire français».

Pas de poursuites une fois expulsé

Son client a été privé de liberté et a observé un «début de grève de la faim», a soutenu Rachid Lemoudaa, qui avait dénoncé fin juin une «procédure politique».

De retour en Iran, Bashir Biazar échappera à une autre procédure déclenchée par des militants franco-iraniens qui l'accusaient, dans une plainte déposée à Paris en juin, de «complicité (...) d'actes de torture psychologique, physique, (de) traitements cruels, inhumains et dégradants».

«Il est incompréhensible (...) qu'aucune poursuite judiciaire n’ait été engagée», a fustigé leur avocate Chirinne Ardakanni, alors qu'il existe, selon elle, «de sérieux indices impliquant ce haut dignitaire iranien, ancien directeur de production dans l'audiovisuel public iranien, dans la production, l'enregistrement et la diffusion d'aveux forcés obtenus à l'évidence sous la torture». «Rien n'est clair dans ce dossier», a-t-elle estimé.