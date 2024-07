Chine : le pouvoir s'inquiète de l'utilisation de masques hyperréalistes pour tromper la reconnaissance faciale

En Chine, l’utilisation détournée des masques en silicone inquiète de plus en plus le pouvoir. Le pays fait face notamment à une vague de cambrioleurs utilisant ces déguisements pour tromper les caméras et la reconnaissance faciale du gouvernement. Des masques faciles d’accès en ligne et totalement personnalisables.

Changer de visage comme on change de vêtement : c’est ce qui pourrait être possible avec les masques en silicone de plus en plus réalistes. En Chine déjà, l'inquiétude des autorités grandit face à l’utilisation détournée de ces déguisements pour commettre des crimes et, de manière géénrale, passer sous les radars.

En effet, le pays a subi une série de cambriolages dans plusieurs grandes villes. Ainsi, à Shanghai, un homme d’une quarantaine d’années est entré dans quatre appartements d’une même résidence, et y aurait volé plus de 100.000 yuans, environ 12.700 euros, rapporte le média Xinwen Chenbao. L’homme avait utilisé un masque facial le transformant en vieillard.

À Xuzhou, à l’est du pays, les forces de l’ordre ont aussi relié une vingtaine de cambriolages à un seul et même homme, utilisant des masques différents pour ces crimes.

disponibles en un clic

D’après une enquête du média chinois Legal Daily, il n’est en plus pas difficile de se procurer des masques en silicone en ligne. Ces derniers peuvent couter quelques centaines ou plusieurs milliers de yuans : 25.000 yuans pour les plus réalistes, environ 3.100 euros.

En un mois, les vendeurs sont capables de fabriquer la réplique presque parfaite du visage d’une célébrité et, plus inquiétant encore, se disent en mesure de recréer les traits de n’importe quelle personne à partir d’une simple photo. Alors, avec quelques clichés, un individu pourrait commander un masque à l'image de son collègue, son voisin, un ami... Certaines boutiques en ligne joueraient même sur la capacité des produits à dévier les innombrables caméras installées en Chine.

Toujours selon les recherches du média chinois, les fabricants ne demandent pas d'information concernant l’identité de l’acheteur ou ses intentions d’usage. Une personne pourrait ainsi utiliser le visage d’une connaissance pour commettre des crimes ou encore, filmer des vidéos compromettantes.

des masques qui dupent les humains

En 2023, un blogueur était parvenu à passer la sécurité faciale d’un téléphone à l’aide d’un masque mais également, un système de paiement et le système de contrôle d’une entreprise, rappelle le média chinois Xin Kuaibao. Mais les machines ne semblent pas être les seules à flancher devant les masques de plus en plus crédibles.

Il y a quelques années, une étude de l’Université de York et de Kyoto a démontré que les masques en silicone deviennent plus compliqués à différencier des vrais visages pour les humains.

Dans cette étude, plusieurs participants ont été présentés avec des photos, alternant entre un visage «normal», réel et un masque en silicone. Une fois sur cinq, les sujets ont désigné la photo d’un masque en pensant qu'il s'agissait d’un vrai visage. Les humains peuvent donc, à 20%, manquer d’identifier un masque en silicone comme tel.