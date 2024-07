Etats-Unis : les images incroyables d’un alligator surpris sous des caddies de supermarché

Une scène incroyable s'est déroulée sous les yeux des clients d'un supermarché de la ville de Summerville (Etats-Unis) le 25 juin dernier. Un alligator s'était glissé sous des caddies à l'entrée du magasin.

Si vous alliez faire vos courses et que vous tombiez sur un alligator au moment de prendre votre caddie, quelle serait votre réaction ? Les clients du magasin Publix à Summerville en Caroline du Sud (Etats-Unis) ont pu en faire l'effrayante expérience.

En effet, le 25 juin, des personnes qui souhaitaient se rendre dans le supermarché américain ont pu apercevoir un alligator qui se «cachait» sous les chariots mis en place pour les clients de Publix. Ils ont alors immortalisé cette rencontre en prenant la scène en vidéo.

An alligator was spotted hiding beneath shopping carts outside a supermarket in Summerville, South Carolina, on June 25.





— LocusToday (@LocusToday) July 3, 2024