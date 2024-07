Japon : un candidat au poste de gouverneur de Tokyo adopte les traits et les idées du Joker de Batman

À Tokyo, où les habitants pourront voter ce dimanche 7 juillet pour élire leur nouveau gouverneur, un candidat, déguisé en Joker de Batman, a attiré l'attention avec son accoutrement et son comportement.

Les candidats au poste de gouverneur de Tokyo ne manquent pas d’originalité. Au Japon, un prétendant à ce prestigieux poste administratif s’est présenté en adoptant le maquillage, la tenue et le caractère du Joker, tueur psychotique emblématique des comics.

Surnommé le «Joker japonais», Yasuke Kawai est l’un des nombreux candidats en lice au poste de gouverneur de la capitale japonaise et a pu se présenter sous cet attirail à la télévision nationale. En effet, le diffuseur national NHK doit obligatoirement donner un temps de parole à tous les candidats en lice à Tokyo et dont l’élection aura lieu le 7 juillet prochain.

Durant ce temps de parole, dont des extraits ont été publiés sur X, Yasuke Kawai a adopté un comportement et un rire similaire au personnage du Joker de Batman.

Japan's major broadcaster NHK is required to give airtime to candidates running for governor of Tokyo, including the local Joker candidate. pic.twitter.com/Za9SzGARhL

— Cosmic Curiosities (@TheCosmicCurios) June 26, 2024