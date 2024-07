La nourriture servie à bord d’un vol était avariée, l’avion obligé d’atterrir en urgence

Un vol Delta Airlines, qui devait relier Detroit et Amsterdam, a été contraint de se poser en urgence à New York à cause d'une nourriture avariée servie à bord de l'avion. Des passagers sont tombés malades.

Un atterrissage en urgence au menu. Le vol 136 de Delta Airlines qui devait relier la ville de Detroit (Etats-Unis) à Amsterdam (Pays-Bas) a dû se poser à l'aéroport JFK de New York. Un détour causé par la nourriture servie à bord de l'avion qui était avariée.

Après avoir dégusté leur plateau-repas, de nombreux passagers, sur les 277 présents à bord, sont tombés malades, rapporte en effet le New York Post.

Douze passagers ont été pris en charge par les autorités médicales à leur arrivée à New York. Une situation délicate qui ternit l'image de la compagnie aérienne qui s'est immédiatement excusée : «Ce n'est pas le service pour lequel Delta est connu et nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et le retard dans leur voyage», a déclaré un porte-parole de la compagnie.

Delta Airlines a ensuite proposé de loger les passagers dans un hôtel new-yorkais et de les nourrir. Une attention qui n'a pas suffi à convaincre certains d'entre eux. Un voyageur a notamment exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux.

«J'ai besoin de savoir comment vous allez m'emmener à Amsterdam aujourd'hui. Je suis dans l'avion qui a atterri d'urgence à JFK parce que vous avez servi aux passagers de la nourriture "contaminée", je n'ai pas besoin de bons d'hôtel/de nourriture, j'ai besoin d'arriver à Amsterdam aujourd'hui», a posté le passager sur son compte X.

.@delta I need to know how you’re going to get me to Amsterdam today - I’m on the plane that’s emergency landing at JFK because you served passengers “contaminated” food - I don’t need hotel/food vouchers I need to arrive in Amsterdam today.

— Virginia (@tralala_bk) July 3, 2024