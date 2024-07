Législatives au Royaume-Uni : comte tête de poubelle, parti «maxi extra zinzin»... Ces candidats absurdes qui se présentent

La scène des législatives britanniques, qui se déroulent ce jeudi 4 juillet, partage l'affiche avec un éventail de personnages loufoques, dont un homme avec une poubelle sur la tête, une marionnette rouge et... une IA.

La campagne électorale pour les législatives britanniques de ce 4 juillet affiche encore son lot de candidatures insolites, souvent drôles et satiriques. Parmi ces candidats, on trouve une IA, un parti «Maxi extra zinzin» ou encore un héros intergalactique, dignes représentants d’une tradition politique so British. Cette tradition remonte aux années 1980, lorsque l’Official Monster Raving Loony Party («Le parti officiel foldingue monstrueux») s'est enregistré comme parti politique, lançant deux candidats avec le slogan «Votez pour la folie».

Des Candidats Loufoques

Le premier, baptisé Count Binface (littéralement «comte Tête de Poubelle»), est un autoproclamé guerrier de l'espace intergalactique. Son programme comporte plusieurs propositions excentriques, telles que rebaptiser le Pont de Londres en l'honneur de l'actrice anglaise Phoebe Waller-Bridge ou faire en sorte que «toutes les réunions commencent 10 minutes plus tard».

Le candidat officiel du «parti Maxi Extra Zinzin» (le Monster Raving Loony Party), se présente pour devenir député du sud-ouest de Norfolk. Le manifeste inclut également l’idée d’inventer une pièce de 99 centimes et de vendre des chaussettes par trois «ainsi, lorsque vous en perdez une, vous en avez toujours une paire».

Le chef des travaillistes, Keir Starmer, favori pour devenir le prochain Premier ministre, affrontera notamment Elmo, le monstre rouge de l'émission de marionnettes «Sesame Street».

DES IDÉES pour GOUVERNer NOVATRICES

A Brighton, dans le sud de l’Angleterre, le candidat «AI Steve» revendique d’être la première intelligence artificielle à présenter sa candidature. L’image de la campagne est celle de son créateur, Steve Endacott, et le site internet promet de répondre aux sollicitations des électeurs «n’importe quand».

AI Steve est candidat «pour faire une différence», assure-t-il, interrogé par l’AFP, ajoutant que l’un de ses atouts est de ne pas se «laisser influencer par des émotions ou des intérêts particuliers». Mais interrogé sur les avantages de l’intelligence artificielle, il a visiblement rencontré un problème technique et n’a pas pu terminer sa réponse...

une Satire des élites politiques

«Si vous revenez en arrière et examinez les raisons pour lesquelles nous voyons émerger des candidats farceurs et pourquoi ils sont devenus plus populaires, c'est à cause de ce sentiment de distance entre la politique et le grand public», explique Andy Mycock à la BBC. «Il y a une tentative délibérée de satiriser les élites politiques au pouvoir», poursuit le professeur de sciences politiques à l’université de Leeds. Souvent, le candidat à la blague essaie de soulever des points sérieux.

Le Monster Raving Loony Party, par exemple, existe depuis une quarantaine d’années. Sous des dehors ironiques, son fondateur, Screaming Lord Sutch (qui n'était pas Lord), un ancien DJ, a proposé des mesures comme l’abaissement de l’âge du vote à 18 ans et l’introduction de passeports pour les animaux de compagnie, des propositions qui ont été adoptées par la suite, indique le Financial Times.

«C’était au fond un homme politique accompli, ce qui soulève un autre point : parfois les mesures qui paraissent loufoques à une époque deviennent essentielles aux yeux de la génération suivante», a ajouté Andy Mycock.

Pour se présenter aux législatives, le dépôt de 500 livres sterling et le recueil de 10 signatures suffisent. «Cette année, conclut le magazine londonien, les élections législatives au Royaume-Uni coûteront au total moins que celles pour élire un jeune sénateur de Pennsylvanie en 2022».

Des conditions de candidature finalement très ouvertes qui pourraient même permettre à un homme vêtu d’une combinaison spatiale en carton avec une poubelle sur la tête de devenir Premier ministre et chef d’une puissance nucléaire.