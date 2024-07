Législatives au Royaume-Uni : les conservateurs se dirigent vers une défaite historique

Après six semaines de campagne, les Britanniques sont appelés à voter pour les élections législatives ce jeudi 4 juillet. En tête des sondages, le parti des travaillistes de centre-gauche est en passe de renverser les Conservateurs, au pouvoir depuis 14 ans.

Rishi Sunak devrait céder son poste de Premier ministre dans les prochaines heures. Promis à une défaite historique aux élections législatives au Royaume-Uni ce jeudi après 14 ans passés au pouvoir, les Conservateurs ont déjà demandé à leurs électeurs de ne pas donner «une super majorité» aux travaillistes à la Chambre des communes.

Entre août 2021 et juillet 2024, les Conservateurs ont perdu plus de la moitié d’intentions de vote, selon les informations compilées par The Telegraph. Cela a permis au parti travailliste de se détacher avec, selon les derniers résultats du journal anglais en date du 3 juillet, 40,6% d’intentions de vote pour les Travaillistes, contre 21,2% pour les Conservateurs et 15,6% pour le parti réformiste.

Englués dans la crise économique et les scandales politiques à répétition, les Britanniques ont affiché leur envie de changement. Les thématiques majeures de cette élection, selon les derniers sondages, seraient ainsi l'économie, l'immigration et la dégradation du service de santé publique.

Qui est Keir Starmer, le potentiel prochain Premier ministre ?

En cas de victoire du parti travailliste, Rishi Sunak devra laisser son poste de Premier ministre à Keir Strarmer puisque ce dernier est le chef du parti politique qui a obtenu la majorité des sièges aux législatives.

REUTERS/Phil Noble

Peu connu, Keir Starmer (61 ans) est un ancien avocat défenseur des droits humains puis procureur général. Il a été élu député il y a neuf ans seulement.

Son discours a été ferme sur le volet économique et fiscale puisqu’il a déjà prévenu qu'il n'avait pas de «baguette magique». Cet homme de 61 ans, d'origine modeste avec un père outilleur et une mère infirmière, a beaucoup parlé d'intégrité. «Le pays d'abord, le parti ensuite», a répété ce dernier régulièrement.

Le parti «Reform UK» de Nigel Farage comme trouble-fête des législatives

Le parti nationaliste Reform UK et son leader Nigel Farage, qui tente pour la huitième fois de se faire élire à la Chambre des Communes, a fait de l’immigration son principal cheval de bataille.

© REUTERS/Hollie Adams

Il a estimé que le manque de logements, la difficulté à se faire soigner dans le public et l'absence de travail pour certains jeunes sont liés à l’immigration.

Entre septembre 2023 et juillet 2024, le parti nationaliste a bondi de 6,2% à 15,6% d’intentions de vote, les plaçant juste derrière les Conservateurs à la veille du scrutin.

Reform UK a présenté cette année plus de 600 candidats sur un total de 650 circonscriptions en jeu. Nigel Farage n'a pas caché ses intentions: il veut évincer des conservateurs usés par les divisions internes et faire de sa formation le grand parti d'opposition pour remporter les législatives de 2029.