Afrique du Sud : ce que l’on sait de l’accident d’un bus scolaire qui a tué 12 enfants

Douze enfants et un conducteur ont été tués, ce mercredi 10 juillet dans la province de Gauteng en Afrique du Sud, à la suite d’un accident «dévastateur» d’un minibus qui les emmenait à l’école, a annoncé le ministère sud-africain de l’Education dans un communiqué.

Une tragédie. Une collision entre un minibus, en route vers l’école, et un autre véhicule a causé la mort de treize personnes, dont 12 enfants et le conducteur du bus, ce mercredi 10 juillet au matin en Afrique du Sud, a annoncé le gouvernement local de la province de Gauteng.

12 learners die in a tragic accident in Merafong.





11 learners from Rocklands Primary School and one from Laerskool Blyvooruitsig in Carletonville has claimed the lives of 12 learners and their driver. 7 other learners have been rushed to hospital. It is alleged that the... pic.twitter.com/ac45RkBK5N

