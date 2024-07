Chine : un homme arrêté pour contrebande avec plus de 100 serpents dans son pantalon

En Chine, un homme a été arrêté avec une centaine de serpents dans son pantalon. L’homme tentait de passer la douane pour faire entrer des espèces illégales et alimenter le trafic de reptiles.

Une cachette étonnante. Un homme a été arrêté en Chine pour avoir transporté une centaine de serpents dans son pantalon. L'individu se prêtait au trafic illégal d’animaux. Il cherchait à rejoindre la ville de Shenzen alors qu’il quittait Hong Kong.

«Lors de l'inspection, les douaniers ont découvert que les poches du pantalon que portait le passager étaient remplies de six sacs en toile à cordon et scellées avec du ruban adhésif», ont indiqué les autorités, rapporte le journal britannique The Guardian.

Une technique qui n’a visiblement pas permis à l’homme de passer inaperçu ni de passer les contrôles douaniers. «Une fois ouvert, chaque sac contenait des serpents vivants de toutes sortes de formes, de tailles et de couleurs», ont également déclaré les autorités. Nos confrères ont affirmé que 104 animaux avaient été saisis et que les espèces concernées étaient des couleuvres laitières et des serpents des blés.

Man in China caught smuggling 100 live snakes in his trousers https://t.co/IIAH8zGAHB pic.twitter.com/7mQkwYtBuO — CNA (@ChannelNewsAsia) July 10, 2024

Lutte contre le trafic

La Chine fait office d’un des plus grands pays pourvoyeurs du commerce illégal d’animaux. Pour lutter contre ce système le gouvernement a mené de nombreuses politiques.

En effet, en matière de biosécurité et de contrôle des maladies les autorités chinoises ont désormais interdit l’introduction d'espèces étrangères. «Ceux qui enfreignent les règles seront tenus responsables conformément à la loi», ont rappelé les autorités.