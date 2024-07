Etats-Unis : elles tuent un homme puis sectionnent son pouce afin de l'utiliser pour voler son argent

Deux jeunes Américaines sont accusées du meurtre d’un homme à Washington. Selon la police, le pouce de la victime aurait été sectionné et utilisé pour plusieurs transactions, dont l’achat de marijuana et d'alcool.

Le rebondissement est macabre dans cette sinistre affaire : deux jeunes femmes américaines sont accusées d’avoir tué un homme âgé de 53 ans à Washington.

Selon les forces de l’ordre, le pouce droit de la victime, Fasil Teklemariam, aurait été coupé afin d’avoir accès à ses comptes bancaires via son téléphone portable.

Cannabis, alcool et courses Uber... Impossible de savoir, pour le moment, combien les deux femmes, Tiffany Taylor Gray et Audrey Miller, respectivement âgée de 22 et 19 ans ont dépensé après le meurtre de la victime.

arrêtées au bout de plusieurs semaines

L’homme a été retrouvé au début du mois d’avril à son domicile, deux à cinq jours après sa mort. D’après la police scientifique, il présentait plusieurs fractures au niveau de son crâne, des lacérations et des traces de coups de couteau sur son corps.

Identifiées grâce à des caméras présentes dans le voisinage, à l’entrée de l’immeuble de la victime et dans les couloirs, les deux accusées étaient vraisemblablement accompagnées par deux à trois autres individus. L’un d’eux a été identifié mais n’a pas été poursuivi par la justice. Le groupe aurait été vu en train de retirer des objets de l’appartement de Fasil Teklemariam.

Tiffany Taylor Gray a été arrêtée, accusée de meurtre au premier degré et d’attaque à main armée le 1er juillet. Audrey Miller, elle, a été interpellée par la police quelques jours plus tôt et fait face aux mêmes charges.

un rôle de «sugar daddy»

Un témoin anonyme aurait affirmé que la victime et Tiffany Taylor Gray se connaissaient depuis au moins un an, cette dernière qualifiait l’homme comme étant son «sugar daddy», une sorte de mécène qui entretenait financièrement la jeune femme.

Selon les images de surveillance, Audrey Denise Miller était également familière avec la victime mais, la nature de leur relation reste floue pour l'instant.

Les enquêteurs ont également retrouvé une plainte de la victime, datant de l’année dernière. Dans cette dernière, Fasil Teklemariam avait déjà accusé Tiffany Taylor Gray de lui avoir dérobé 1.800 dollars, soit plus de 1.600 euros, encore une fois à l’aide de son téléphone.

La police n’a toujours pas retrouvé le pouce, le téléphone, et les éléments volés au domicile de la victime. Les deux femmes devraient faire face à la justice américaine à la fin du mois de juillet.