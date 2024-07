Etats-Unis : une vague de chaleur extrême fait plusieurs morts

Les chaleurs extrêmes qui touchent actuellement les Etats-Unis ont fait plusieurs morts, ces derniers jours, dans l'Ouest du pays.

Des températures dépassant les 50°C. Les Etats-Unis sont actuellement touchés par une vague d'extrême chaleur. Dans l'Ouest du pays, des alertes à la canicule qui concernent plus de 160 millions d'habitants ont été annoncées.

Plusieurs personnes sont décédées ces derniers jours selon les médias locaux, rapporte l'AFP. Un motard est par exemple décédé samedi lors d'une expédition dans la Vallée de la mort, où le mercure a dépassé les 52°C ce jour-là. Un de ses camarades appartenant au même groupe a dû être hospitalisé, selon les responsables de ce parc national, connu comme l'un des endroits les plus chauds du monde.

Le mercure est anormalement élevé dans l'est et le sud du pays, mais c'est dans la partie occidentale que la chaleur est la plus brutale. Dans le Nevada, Las Vegas a connu dimanche sa température la plus chaude jamais enregistrée, avec 48,9°C.

Ce genre de températures suffocantes va se maintenir dans l'Ouest américain toute cette semaine, ce week-end et au début de la semaine prochaine, selon les services météorologiques américains (NWS). «La chaleur persistante et record est extrêmement dangereuse pour ceux qui n'ont pas accès à une forme de climatisation», ont-ils averti mardi sur X.

Dangerous heat remains in the west for the west of this week, and is expected to spread eastward over the weekend and early next week. The persistent and record-breaking heat is extremely dangerous to those without access to cooling. https://t.co/hWJVNNW095 for more pic.twitter.com/vQJfCWAqh2

— National Weather Service (@NWS) July 9, 2024