Gypsy Rose Blanchard : l'ex-détenue américaine qui avait tué sa mère attend son premier enfant

Gypsy Rose Blanchard, libérée de prison en décembre 2023 après avoir orchestré le meurtre de sa mère, atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration, a annoncé attendre son premier enfant.

Depuis plusieurs semaines, c’est la nouvelle star de la téléréalité américaine «Life After Lock Up» (ou «La vie après la prison» en français). Gypsy Rose Blanchard, reconnue coupable d’avoir commandité le meurtre de sa mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration en 2016, a été libérée à la fin du mois décembre 2023.

Depuis, les caméras ne cessent de la suivre, affichant sa nouvelle vie aux yeux du monde entier. Hier, c’est l’annonce de sa grossesse qui a ébranlé tout Internet.

«Nous sommes fières de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant pour le mois de janvier 2025», a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Le post, accompagné de plusieurs photos la mettant elle et son petit-ami Ken Urker en scène, annonçait également une vidéo YouTube.

Dans cette dernière, Gypsy Rose précise être enceinte de 11 semaines : une grossesse surprise qui réjouit le couple. Elle s’adresse également aux internautes : «Je sais qu’il y aura des gens qui vont penser que je ne suis pas prête pour être mère. Je ne sais pas si quelqu’un est vraiment prêt pour l’être»

«Je veux être tout ce que ma mère n’était pas»

«Je souhaite juste être une bonne mère pour mon enfant. Je veux être tout ce que ma mère n’était pas», a-t-elle ajouté.

En effet, ce sont les abus et maltraitances de la mère de Gypsy Rose, Clauddine «Dee Dee» Blanchard, qui l’aurait poussée à organiser le meurtre de sa mère, exécutée par son petit-ami de l’époque, Nicholas Godejohn. Si elle a été condamnée à dix ans de prison pour complicité, Nicholas Godejohn a, lui, été condamné à la perpétuité pour meurtre au premier degré, sans la possibilité de libération conditionnelle.

Atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration, DeeDee Blanchard a fait subir à sa fille une série de traitements médicaux non nécessaires et ce, tout au long de sa vie. Ainsi, Gypsy Rose pensait être atteinte d’une leucémie, de dystrophie musculaire, et était persuadée de vivre dans l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant et, pendant longtemps, n’était même pas au courant de son âge réel. Ses glandes salivaires ont également été retirées à la demande de sa mère, avec plusieurs de ses dents.

L’affaire avait ébranlé l’Amérique, d’autant plus que la communauté de Springfield s’était activée afin d’aider la petite famille à son arrivée, construisant une maison rose avec une rampe pour le fauteuil de Gypsy Rose. La jeune femme était une figure connue du voisinage.

Depuis plusieurs années, l’histoire de Gypsy Rose Blanchard fait l'objet de plusieurs documentaires et séries. En 2019, le feuilleton «The Act», avec les actrices Joey King et Patricia Arquette dans les rôles principaux, avait gagné deux prix. Aujourd’hui, âgée de 32 ans, la jeune femme souhaite être une activiste.