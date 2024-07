Iran : un mécanicien tué après avoir été aspiré par le moteur d'un avion

Alors qu'il effectuait des vérifications de routine sur un Boeing 737-500 de la compagnie Varesh Airlines à l'aéroport de Tchabahar (Iran) en ce début juillet, un mécanicien iranien a été aspiré par l'un des moteurs de l'engin.

Un incident rarissime et morbide. En Iran, un mécanicien aéronautique a été tué après avoir été aspiré par l'un des moteurs d’un avion à l’aéroport de Tchabahar, dans le sud du pays.

Ground engineer killed after being ingested in the engine of a Varash Airlines 737 at Chabahar Konarak Airport in Iran. pic.twitter.com/85yf2BHAC5

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2024