Pérou : le corps momifié d'un alpiniste américain retrouvé 22 ans après sa disparition

Le corps d’un ressortissant américain disparu depuis vingt-deux ans a été retrouvé dans les montagnes du Pérou par deux alpinistes. La dépouille était parfaitement conservée par le froid.

Ses proches vont enfin pouvoir faire leur deuil. Le corps d’un alpiniste a été retrouvé en parfait état vingt-deux ans après sa disparition. La dépouille a été récupérée par deux alpinistes dans la Cordillère Blanche au Pérou.

Les frères Ryan Cooper et Wesley Waren n’avaient certainement pas prévu de trouver sur leur chemin le corps de Bill Stampfl le 27 juin dernier lorsqu’ils se sont lancés dans une expédition sur le mont Huascaran. Les deux hommes descendaient la montagne lorsqu'ils ont fait leur fameuse découverte, aux alentours de 5.000 mètres d'altitude.

Ryan Cooper a affirmé à CNN que le corps était en parfait état, conservé par le froid, tout comme son casque, ses vêtements, ses chaussures et son alliance. C’est cette dernière qui a encouragé les deux hommes à ramener le corps. «Quelqu’un l’aimait et quelqu’un voulait qu’il revienne à la maison, a déclaré Ryan Cooper. Dès que j’ai découvert qu’il était un alpiniste américain, j’ai su que nous avions la responsabilité de retrouver la famille et de leur annoncer la nouvelle».

Victime d’une avalanche

La fille de la victime, Jennifer Stampfl, a déclaré que son père et deux autres alpinistes ont disparu sur le mont Huascaran le 24 juin 2002 à la suite d'une avalanche. Un seul corps avait alors été retrouvé. Bill Stampfl avait 58 ans au moment de sa disparition.

Le corps du disparu a été ramené de la montagne le 5 juillet par l’Association péruvienne de sauvetage en montagne ainsi que la police nationale péruvienne. Le corps a depuis été transporté à la morgue de la ville de Yungay et a été autopsié, a annoncé mardi la police nationale du Pérou sur X.