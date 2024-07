«Si on abaisse l’âge pour se présenter, je participerais» : le célèbre youtubeur américain MrBeast envisage de devenir président des États-Unis

Le plus grand YouTubeur au monde, MrBeast, avec plus de 299 millions d’abonnés sur la plate-forme, a annoncé qu’il se présenterait à la présidentielle américaine si l’âge officiel requis était abaissé. Aujourd’hui, aux États-Unis, il faut avoir au moins 35 ans pour pouvoir devenir président.

Après Donald Trump, ou encore Kanye West, bientôt MrBeast candidat à la présidentielle ? C’est en tout cas ce que le plus célèbre des créateurs de contenus sur YouTube a annoncé, le 6 juillet dernier, sur le réseau social X, expliquant qu’il souhaitait devenir président si l’âge requis pour se présenter était abaissé.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, le YouTubeur aux 299 millions d’abonnés sur la plate-forme, soit quasiment la population entière des États-Unis (333,3 millions d'habitants en 2022 selon le bureau du recensement américain), doit, selon la Constitution américaine, attendre d’avoir 35 ans pour pouvoir se présenter officiellement à une élection présidentielle.

If we lower the age to run for president I’ll jump in the race — MrBeast (@MrBeast) July 6, 2024

MrBeast - de son vrai nom James «Jimmy» Donaldson - est un vidéaste web et entrepreneur américain de 26 ans, originaire du Kansas (États-Unis), qui gagne sa vie (environ 54 millions de dollars, soit près de 50 millions d'euros, par an selon le magazine Forbes en 2022) grâce à l’argent généré via des publicités diffusées sur ses vidéos YouTube. Nombre d'entre elles comportent des cascades et des défis viraux qui l’ont rendu très populaire, notamment auprès de la jeunesse américaine.

L'une de ses vidéos la plus visionnée, et la plus coûteuse, est une reproduction réelle de la série Squid Game de Netflix. Elle a été vue plus de 630 millions de fois sur YouTube et aurait coûté 3,5 millions de dollars, selon le magazine Rolling Stone.

Un YouTubeur à l'origine de nombreuses actions caritatives

Mais depuis plus d’un an, le YouTubeur s’emploie à diversifier son contenu et se lance très régulièrement d’immenses défis sous la forme d’oeuvres caritatives ou bien de «challenge» pour «redonner de l’argent à ses abonnés». Il a notamment proposé à deux de ses abonnés de rester pendant 100 jours dans une maison sans en sortir pour gagner 500.000 dollars, soit 462.000 euros.

Mais ses dernières vidéos les plus populaires (et les plus critiquées par ailleurs) ont été celles où le créateur de contenu est parti, avec ses équipes, dans certaines régions du monde pour réaliser des constructions destinées à aider des populations défavorisées : 100 puits en Afrique, ou encore 100 maisons en Amérique latine.

Si chaque projet est mené à bien par ses équipes et qu’un suivi est exercé dans les régions concernées, certains membres de la communauté du YouTubeur l’ont critiqué pour avoir mené ces actions qu’ils jugent être de la responsabilité d’un gouvernement et non de celle d’un jeune homme de 26 ans qui fait des vidéos sur internet.

De quoi visiblement donner des idées à MrBeast, puisque quelques jours après ces critiques sur sa dernière vidéo en Amérique latine, le créateur de contenu a annoncé dans un tweet qu’il souhaitait se présenter à la présidentielle américaine si l’âge légal pour pouvoir le faire était abaissé. Un message vu, à ce stade, plus de 31 millions de fois et qui comporte 570.000 mentions «like».

Le précédent Donald Trump

Si on ne sait pas vraiment dans quelle mesure le message de MrBeast est sérieux, on sait néanmoins que la Constitution américaine ne lui permet pas encore de se présenter à une élection présidentielle. En effet, selon les textes, il faut avoir au moins 35 ans et vivre dans le pays depuis plus de 14 ans. Ces critères sont les mêmes depuis 1789.

Alors que d’autres stars, comme Kanye West, ont déjà officiellement annoncé leur candidature à la présidentielle (avant de finalement se retirer, ndlr) on peut se dire que rien n’est impossible pour la jeune star de Youtube. Donald Trump lui-même, star de la télévision, a bien fini par utiliser sa popularité pour atteindre la Maison Blanche, avec succès.