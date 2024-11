Attaque à Southport : qui est Axel Rudakubana, l'adolescent de 18 ans auteur présumé du meurtre de trois fillettes en juillet ?

Soupçonné d'avoir tué trois fillettes en juillet en Angleterre, Axel Rudakubana doit être auditionné ce mercredi. L'adolescent de 18 ans menait une vie sans histoire avant les faits.

Né au Pays de Galles dans une famille originaire du Rwanda, Axel Rudakubana, 18 ans, doit être auditionné devant le tribunal de Liverpool, ce mercredi 13 novembre. Il est soupçonné d'avoir poignardé à mort trois fillettes fin juillet en Angleterre.

Les faits remontent au 29 juillet dernier à Southport, dans le nord-ouest du pays. L'attaque au couteau était survenue en pleines vacances scolaires, dans un club de danse lors d'une activité pour enfants autour de la musique de Taylor Swift.

Deux fillettes de 6 et 7 ans sont décédées le jour même et une troisième, âgée de 9 ans, est morte le lendemain. Huit autres enfants et deux adultes avaient été blessés.

De violentes manifestations anti-immigration avaient eu lieu dans des dizaines de villes, attisées par des agitateurs d'extrême droite sur fond de rumeurs sur Internet concernant le suspect. Il avait été présenté à tort comme un demandeur d'asile musulman alors qu'il est né au Pays de Galles dans une famille originaire du Rwanda.

D'après les témoignages, Axel Rudakubana menait une vie sans histoire avant le 29 juillet dernier. Interrogé par le Mirror, un voisin de la famille de l'adolescent a décrit un jeune homme qui «ne sortait jamais» et «rentrait de l'école en chantant».

Amateur de karaté et de théâtre

Selon lui, la famille du jeune homme était très impliquée au sein de la paroisse locale dans laquelle l'accusé officiait d'ailleurs comme enfant de choeur. Le lycéen, amateur de karaté, faisait également partie d'une troupe de théâtre.

La famille avait un temps vécu à Cardiff, où Alex Rudakubana est né. Dans la capitale galloise, on se souvient d'un enfant «calme» et «introverti», élevé par «un couple ordinaire qui lutte pour s'en sortir».

En dehors du meurtre des trois fillettes, l'adolescent a été inculpé pour avoir fabriqué de la ricine, un poison très puissant, mais aussi pour infraction «terroriste» après la découverte d'un manuel d'Al-Qaida à son domicile. La piste terroriste n'a toutefois pas été retenue dans l'enquête sur les meurtres, pour lesquels les motivations de l'accusé restent inconnues.

Fin octobre, il a refusé de répondre aux questions de la justice devant le tribunal de Westminster. D'après son avocat, Stan Reiz, Axel Rudakubana est aussi resté silencieux lors des auditions précédentes. Reste à savoir s'il en sera de même ce mercredi.