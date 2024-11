Donald Trump : Buzz Aldrin, Logan Paul, Elon Musk... Ces 6 personnalités qui gravitent dans la galaxie du nouveau président

De retour à la tête du gouvernement américain le 20 janvier prochain, Donald Trump s'apprête à reprendre les rênes de la Maison Blanche avec, parmi ses soutiens, des personnalités hautes en couleur.

En signant un retour historique à la Maison Blanche, Donald Trump s’apprête à reprendre les rênes du gouvernement, le 20 janvier prochain, avec un cercle de personnalités constitué de personnages hauts en couleur. Milliardaire, astronaute, influenceurs... Ces six personnages, parfois controversés, vont graviter autour du nouveau président au cours des quatre prochaines années.

Elon Musk, de la Silicon Valley à washington d.c.

Rachel Wisniewski/Reuters

Elon Musk, ou l’homme le plus riche de la planète. Le patron de Tesla, SpaceX et X a joué un rôle inédit et indéniable pour le républicain, apportant un soutien financier important à ce dernier : il aurait dépensé plus de 110 millions de dollars, soit plus de 103 millions d’euros pour soutenir sa campagne électorale.

Le Sud-africain a également organisé une série de meeting, où il s’est affiché au côté de Donald Trump. Si, pour le moment, les détails précis du rôle à venir d’Elon Musk dans cette nouvelle administration n’ont pas été dévoilés, le prochain président des États-Unis a affirmé qu’il comptait charger le tycoon de mener un «audit complet» de l’administration américaine dans le but de la réformer drastiquement.

Un défi rapidement accepté par Elon Musk qui, via son réseau social X, a partagé un photomontage de sa personne dans le Bureau ovale.

Buzz Aldrin, l'ancien astronaute qui rêve de mars

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un autre soutien de taille : l'ancien astronaute de la Nasa, Buzz Aldrin, avait annoncé soutenir la campagne de Donald Trump quelques jours avant sa réélection. Aujourd'hui âgé de 94 ans, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune affirme avoir particulièrement apprécié les ambitions spatiales du candidat républicain, épaulé par Elon Musk et l'agence SpaceX.





«Sous le premier mandat du président Trump, l'Amérique a vu in intérêt revitalisé pour l'espace. Son administration a relancé les efforts nationaux pour retourner sur la Lune, et pousser jusqu'à Mars - des programmes qui se poursuivent aujourd'hui», a-t-il soutenu dans un communiqué.

«Pour moi, pour l'avenir de notre pays, pour relever d'énormes défis, et pour les réalisations politiques éprouvées ci-dessus, je crois que nous sommes mieux servis en votant pour Donald Trump. Je le soutiens sans réserve dans sa candidature à la présidence des États-Unis. Bonne chance au président Trump et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique»





En 2017, Donald Trump avait reçu le soutien de Michael Collins, troisième membre de la mission Apollo 11, aujourd'hui décédé.

Dana White, le champion de la MMA et ami de longue date

Andrew Kelly/Reuters

Donald Trump a également pu compter sur le soutien de Dana White, un autre homme d’affaires influant, patron de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la principale ligue de MMA dans le monde.

Les deux se connaissent depuis des années : en 2001, Dana White organise son tout premier événement de MMA dans l’ancien casino de Donald Trump au New Jersey, et les deux se lient immédiatement d’amitié. Ainsi, dès sa première campagne électorale en 2015, le futur président s’appuie sur Dana White.

Virilité et force physique sont primordiales pour cet homme qui a fait sa fortune sur le combat, il affiche également des visions tranchées sur les normes de genre traditionnelles.

Donald Trump avait affirmé son souhait que Dana White crée une «ligue avec combattants migrants». «Le jour où j'arrive à la Maison-Blanche, l'invasion de migrants s'arrête. […] Ces mecs-là, j'ai envie qu'ils se battent. Je l'ai dit à Dana White». Le rôle que pourrait avoir Dana White dans ce gouvernement Trump 2.0 reste néanmoins flou à l’heure actuelle.

Joe Rogan, le podcasteur sulfureux

James Gilbert / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lui aussi baigne dans le monde de la MMA. Ancien champion d’UFC, commentateur d’arts martiaux mixtes, comédien de stand-up et influenceur, Joe Rogan est le podcasteur le plus écouté au monde sur Spotify. Tout au long de la campagne de Donald Trump, ses invités ne laissaient pas de réel doute quant à son penchant politique, permettant ainsi de diffuser les idées du candidat républicain. Pourtant, en 2020, il soutenait le socialiste Bernie Sanders.

Roi de la controverse, il est accusé par beaucoup de «racisme et de propagation de fausses informations», notamment par CNN. Il avait, en 2018, interviewé Elon Musk dans un des épisodes de son podcast. Enfin, quelques jours seulement avant l’élection, il avait accueilli Donald Trump ainsi que son colistier.

Joe Rogan a été chaleureusement remercié par le futur président, via une vidéo postée sur TikTok : «Je viens de recevoir la nouvelle de l’appui de Joe Rogan, c’est un gars fantastique et c’est un grand honneur de le recevoir».

Logan Paul, l'influenceur des jeunes

Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

23 millions d'abonnés sur YouTube, 27 millions sur Instagram et 19 millions sur TikTok : Logan Paul est un réel mastodonte des réseaux sociaux. Vidéaste, catcheur et podcasteur de 29 ans, il a également interviewé Donald Trump au début de sa campagne électorale sur «Impaulsive».

Le républicain a ainsi pu faire entendre ses arguments à un électorat bien spécifique : les jeunes hommes de moins de 30 ans, qui boudent généralement les médias traditionnels au profit des réseaux sociaux. Résultat, sur YouTube, la version filmée du podcast a atteint plus de 4 millions de vues en quatre jours, avec une majorité de commentaires positifs.

Sur son compte X, Logan Paul a d'ailleurs réagi à la vidéo de son frère cadet, qui appelait à voter pour Donald Trump. Partageant des extraits de l'émission de Joe Rogan sur la plate-forme, il a également fait affaire avec Dana White et l'UFC, à l'aide de sa marque de boisson Prime.

Joe Exotic, l'éleveur de tigres

AFP PHOTO / NETFLIX

L'un des candidats indépendants de l'ombre, Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Allen Maldonado-Passage, s'était présenté lors de l'élection présidentielle de 2016, obtenant 962 votes. S'il s'est une nouvelle fois proposé cette année, il s'est rapidement retiré afin de soutenir Donald Trump.

Star de la série Netflix «Au royaume des fauves», Joe Exotic est emprisonné depuis 2018, sur une durée de 21 ans, pour avoir voulu faire tuer sa rivale Carole Baskin. Au début du mois de septembre, dans le média Newsweek, il a affirmé espérer obtenir un poste dans une future administration Trump, malgré cette situation délicate.

Joe Exotic tente en effet, depuis plusieurs années, d'obtenir une grâce présidentielle. Son appel n'avait pas été entendu par le républicain à l'époque de son premier mandat. «J'étais trop innocent et trop gay pour mériter le Pardon de Trump», avait déclaré Joe Exotic.