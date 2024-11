Espagne : deux semaines après les inondations meurtrières, de fortes intempéries s’abattent sur l’est et le sud du pays (vidéos)

Alors que de violentes inondations ont coûté la vie à des centaines de personnes dans la région de Valence (Espagne) début novembre, de nouvelles intempéries importantes s’abattent ces dernières heures sur le sud et l’est du sol espagnol, laissant planer la crainte d’un nouveau drame humain et matériel.

Des images qui font froid dans le dos. Moins de deux semaines après les importantes inondations à Valence, de fortes précipitations s’accumulent ces dernières heures dans l’est et le sud de l’Espagne, laissant craindre un nouveau désastre humain.

Un nouveau phénomène de goutte froide, appelé «Dana» chez nos voisins espagnols, a ainsi touché plusieurs grandes villes ibériques, dont celle de Valence ainsi que Malaga et Alicante. Pour rappel, ce phénomène consiste à voir s’opposer l’air froid en altitude à l’air chaud de la surface.

A Grenade, certaines voitures ont même été entièrement submergées, au point d’être emportées dans les torrents.

Selon le site Eltiempo, 202.5 mm de pluies ont été relevées à Xabia (Alicante) dans la journée, ainsi que 138,6 mm de précipitations recensées à Gata de Gorgos (Alicante).

#DANA Datos de acumulados de lluvia hasta el momento





Xàbia (Alicante) - 202.5 mm



Gata de Gorgos (Alicante) - 138.6 mm



Coín (Málaga) - 79.4 mm



Pego (Alicante) - 78.8 mm



Barx (Valencia) - 59.4 mm



Miramar (Valencia) - 52.2 mm



Málaga CMT - 41.6 mmAVAMET — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 13, 2024

La commune de Malaga a été particulièrement touchée par des inondations ce mercredi, comme cette vidéo relayée sur X en témoigne.

Plus de 3.000 personnes évacuées à Malaga

Le train à grande vitesse AVE entre Malaga et Madrid a été interrompu en début d’après-midi, quelques heures avant que la gare Maria Zambrano de Malaga ne soit évacuée. La municipalité de la ville a suspendu le service de bus municipal.

AVISO ROJO | Litoral sur de Tarragona.





→ En esta zona podrían acumularse más de 180 l/m² en menos de doce horas.





¡Peligro extremo! Evita los desplazamientos. Pueden producirse desbordamientos de cauces e inundaciones. pic.twitter.com/sSsCzAQhqx — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2024

Selon les informations d’El Pais, plus de 3 000 personnes ont été évacuées à Malaga, notamment après l’inondation de l’hôpital Clinico de la commune. La région entourant cette ville et le sud de Tarragone ont été placés jusqu’à minuit en alerte rouge, soit le seuil maximal synonyme de danger de mort, par les autorités espagnoles.

D'autres régions d'Andalousie, de Catalogne et de la Communauté valencienne ont été positionnées en alerte orange pour les pluies. Sept autres communes, situées en Galice, à Murcie, aux Asturies et à Castille et Léon, ont été placés en vigilance jaune pour la pluie.