Père de 3 enfants, il simule sa mort dans un accident de kayak pour s’enfuir avec une femme rencontrée en ligne

En août dernier, un père de famille du Wisconsin (États-Unis) a disparu lors d’une sortie de pêche sur le lac Green. L’homme a été présumé noyé et son corps a été longuement recherché. Les enquêteurs estiment à présent qu’il a simulé sa mort pour s’enfuir en Europe avec une femme rencontrée sur Internet.

Enormément de moyens avaient été déployés pour localiser le corps du père de famille de 44 ans. Des chiens renifleurs, des enquêteurs, de nombreux bénévoles mais aussi une association, Bruce's Legacy, spécialisée dans la recherche de personnes noyées ont été mobilisés. L’association a par ailleurs mis à disposition un sonar de pointe pour sonder l’ensemble du lac.

Huit semaines auront été nécessaires pour que la totalité du lac Green soit inspecté et sondé sans que le corps de Ryan Borgwardt ne soit retrouvé. Une absence de dépouille qui a poussé les enquêteurs à suivre une autre piste que la noyade.

Une maîtresse en Ouzbékistan

Le shérif de Green Lake, Mark Podoll, a déclaré que lors de l’enquête, «avoir découvert que Ryan Borgwardt avait transféré des fonds vers une banque étrangère, modifié son adresse e-mail et communiqué avec une femme en Ouzbékistan». De plus, «il a souscrit une assurance-vie de 375.000 dollars (353.000 euros environ) en janvier et acheté des cartes de transport aérien», a ajouté le shérif.

L'agent a par ailleurs découvert que Ryan Borgwardt a utilisé son passeport pour franchir la frontière canadienne pour probablement poursuivre sa route vers l’Europe de l’Est. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si le père de famille a été aidé pour simuler sa mort.

Si pour le moment aucune charge n’est retenue contre le présumé faux noyé, le bureau du shérif a indiqué demander «le remboursement des dépenses liées aux recherches financées par les contribuables».

En parallèle, le directeur de Bruce's Legacy, Keith Cormican a confié à CNN avoir dépensé environ 10.000 dollars (9.400 euros) pour les deux premières semaines de recherche.

Il a ajouté avoir subi beaucoup de stress durant les investigations et s’en être voulu de ne pas avoir retrouvé le corps de Ryan Borgwardt