Présidentielle américaine 2024 : reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, Donald Trump promet une transition «fluide»

Donald Trump a été accueilli à la Maison Blanche par Joe Biden, ce mercredi 13 novembre. Tous deux ont promis une transition «fluide» et «pacifique».

Après l'avoir quitté défait en janvier 2021, Donald Trump a à nouveau poussé les portes du Bureau ovale. Le vainqueur de la présidentielle américaine du 5 novembre a été reçu par Joe Biden ce mercredi 13 novembre.

Cette visite de courtoisie entre président sortant et président élu est une tradition que Donald Trump lui-même n'avait pas respecté après sa défaite à la présidentielle de 2020. La semaine dernière, Joe Biden s'est pourtant engagé à assurer un transfert de pouvoir «pacifique et ordonné» avec son successeur.

Ce mercredi, dans le Bureau ovale, Donald Trump a assuré vouloir la même chose, promettant une transition «la plus fluide qui soit». «La politique c'est dur, et souvent ce n'est pas un monde très agréable. Mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant», a-t-il ajouté après avoir serré la main de Joe Biden.

President Biden: "Congratulations. Looking forward to a smooth transition...Welcome back."





President-elect Trump: "Politics is tough and it's in many cases not a nice world, but it is a nice world today. I appreciate it very much." pic.twitter.com/OUQLkb12tC

— CSPAN (@cspan) November 13, 2024