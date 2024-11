Un Américain survit à deux attaques de requin survenues au même endroit à 11 ans d'intervalle

En Floride, un homme de 28 ans a survécu à une attaque de requin, près de 11 ans après avoir échappé à la mort dans les mêmes circonstances et le même endroit.

Un véritable miraculé, deux fois. Cole Taschman, un habitant de Floride âgé de 28 ans, a été grièvement blessé aux jambes après avoir été attaqué par un requin. Le fait surprenant dans cette histoire ? L’Américain avait déjà été attaqué par un requin, 11 ans plus tôt, dans les mêmes eaux.

Alors qu’il nageait au large de la plage de Bathtub, le nageur a vu un requin qu’il n’a pas su identifier, avant de sentir la mâchoire de l’animal se refermer sur ses pieds. «J'ai été mordu! Je dois sortir de l'eau !» a-t-il hurlé, comme le décrit The Independent.

Florida man survives his second shark attack in 11 years – and can’t wait to get back out in the waterhttps://t.co/uyqksARZzo

— The Independent (@Independent) November 11, 2024