Un «mollusque mystérieux» lumineux découvert dans la «zone de minuit» des océans

Des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce improbable dans la zone de minuit de l'océan, située entre 1.000 et 4.000 mètres sous l'océan. Ce petit mollusque lumineux impressionne les chercheurs.

C’est un animal mystérieux. Découvert par les scientifiques de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey, ce petit mollusque est une limace de mer nageuse qui brille par bioluminescence. Il a été identifié à l'aide du véhicule télécommandé Tiburon, un robot de recherche sous-marin.

Possédant un corps doté d'une queue en forme de pagaie et d'un grand capuchon gélatineux, c'est la première limace de mer à vivre dans les profondeurs de l'océan, d’après une étude publiée ce mardi dans la revue Deep Sea Research Part I.

MBARI researchers have discovered a remarkable new species of sea slug in the deep sea. Nicknamed the "mystery mollusc," the nudibranch Bathydevius caudactylus swims through the midnight zone and lights up with brilliant bioluminescence.





