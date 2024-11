Vols annulés à Bali : quelles sont les 9 compagnies concernées ?

Ce mercredi 13 novembre, plusieurs vols à destination et en provenance de Bali (Indonésie) ont été annulés, en raison de l’éruption d’un volcan sur l'île de Flores. Des compagnies aériennes asiatiques et australiennes sont concernées.

Zone de turbulence à l’aéroport de Denpasar à Bali. Ce mercredi 13 novembre, plusieurs vols à destination ou en provenance de Bali ont été annulés, en raison de l’éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki situé sur l'île de Flores. Mardi, une colonne de cendres et de fumée de 9 km de haut était visible au-dessus de l’île indonésienne.

«En raison des cendres volcaniques causées par l'éruption du mont Lewotobi en Indonésie, il est actuellement dangereux d'opérer des vols à destination et en provenance de Bali», précisait la compagnie australienne Jetstar, ce mercredi. Et pour cause, les cendres émises par l’éruption pourraient endommager les moteurs et rayer le pare-brise du cockpit, jusqu’à rendre impossible de voir au travers.

En conséquence, les compagnies australiennes Qantas, Virgin Australia et Jetstar, ainsi que Malaysia Airlines, AirAsia et Indigo (Malaisie), Cathay Pacific (Hong Jong), Scoot (Singapour) et Indigo (Inde) ont décidé d’annuler plusieurs ou la totalité de leurs vols.

plus de 11.000 personnes évacuées

Situé à 1.703 mètres d’altitude, le volcan est entré en éruption à plusieurs reprises ces derniers jours. Le bilan est déjà lourd, 9 personnes sont mortes, 31 ont été blessées et 11.000 personnes ont dû être évacuées, selon les autorités indonésiennes.

Ahmad Syaugi Shahab, directeur général de l'aéroport international de Denpasar-Bali précise que 22 vols internationaux et 12 vols intérieurs ont été affectés mardi. Pour le moment, aucun chiffre n’a été dévoilé pour mercredi.