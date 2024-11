Charles Manson : dans une bande audio exhumée, le tueur en série confesse d'autres meurtres inconnus de la justice

Dans une bande audio exhumée et diffusée dans un documentaire de la société de production Peacock, le tristement célèbre Charles Manson avoue avoir «laissé des morts» au Mexique, des années avant la formation de sa secte meurtrière, la Manson Family.

Des crimes jusqu’ici inconnus. Le gourou Charles Manson aurait été à l’origine de plusieurs meurtres au Mexique. C’est en tout cas ce que dernier affirme dans une bande audio récemment découverte et exhumée pour le documentaire «Making Manson».

Selon le média britannique The Guardian, cet audio est un appel téléphonique passé depuis sa prison en Californie (États-Unis). Dans ce dernier, il a déclaré : «J’ai vécu au Mexique pendant un certain temps. Je suis allé à Acapulco, j’ai volé des voitures. Je me suis retrouvé impliqué dans des choses qui me dépassaient, mec. J’ai été impliqué dans quelques meurtres. J’ai laissé mon 357 Magnum à Mexico et j’ai laissé des cadavres sur la plage».

Les meurtres et autres crimes confessés dans l’audio auraient eu lieu avant que Charles Manson ne monte sa communauté à la fin des années 1960. Les membres de cette dernière ont par la suite assassiné au moins sept personnes sous l’impulsion de leur gourou, dont l’actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, alors enceinte de huit mois et demi.

Le documentaire de Peacock retrace la vie de Charles Manson avant la création de sa secte. Outre cet enregistrement audio inédit, des témoignages de ses proches et d’anciens membres de la «Famille» ont été réalisés pour ce dernier.

Charles Manson souhaitait enclencher une guerre apocalyptique entre les Noirs et les Blancs, qu’il avait surnommée Helter Skelter, en référence à l’une des chansons des Beatles. Emprisonné à partir de 1969, Charles Manson est mort en 2017 à l’âge de 83 ans. Sa condamnation à mort avait été commuée en peine de prison à vie.