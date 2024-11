États-Unis : s'estimant avoir été «traitées comme des réfugiés médicaux», des femmes attaquent l'Idaho pour avoir dû avorter dans un autre Etat

Aux États-Unis, quatre femmes contraintes d'avorter en dehors de l'Idaho ont attaqué l'État en justice. Des complications liées à leur grossesse mettaient leur propre santé en danger : elles demandent aujourd'hui des exceptions légales pour protéger les femmes avant que d'autres ne soient «aux portes de la mort».

Quatre Américaines ont engagé une action en justice contre l’État de l’Idaho, afin de dénoncer les effets des lois strictes sur l’avortement sur ce territoire du nord-ouest des États-Unis.

En effet, l’avortement y est autorisé seulement pour prévenir de graves atteintes à la santé d’une femme, ou en cas d’inceste. Les plaignantes, elles, ont été contraintes d’avorter dans un autre État, leurs fœtus n’ayant que très de chance de survivre jusqu’à la naissance.

«Nous avions l’impression d’être traités comme des réfugiés, des réfugiés médicaux», a déclaré Jennifer Adkins, qui a témoigné au tribunal mardi 12 novembre, relate l’Associated Press.

Néanmoins, ces quatre femmes, représentées par le Center for Reproductive Rights, ne demandent pas que l’interdiction d’avorter soit annulée.

Plutôt, elles exigent une clarification et un élargissement des exceptions à cette prohibition stricte, «afin que les femmes confrontées à de graves complications liées à la grossesse puissent se faire avorter avant d’être aux portes de la mort».

des risques graves pour la mère et des conséquences financières

C’est au cours d’un examen médical que Jennifer Adkins a appris que le fœtus qu’elle portait, celui de son deuxième enfant, souffrait d’une maladie grave.

Cependant, tant que son cœur battait toujours, elle n’était pas autorisée à mettre fin à sa grossesse dans l’État de l’Idaho.

«Aucun parent ne souhaite que, lorsqu’ils regardent une échographie, ils ne voient pas le rythme cardiaque de leur bébé. Mais ici, j’espérais ne pas le voir», a-t-elle déclaré. La grossesse de Jennifer l’exposait également au risque de développer le «syndrome du miroir», une entité pathologique rare et dangereuse.

Kayla Smith était également enceinte de son deuxième enfant. Mais, à dix-huit semaines de grossesse, elle a découvert que son bébé portait des anomalies cardiaques graves. Le couple n’a pas pu trouver un cardiologue pédiatrique acceptant d'opérer le bébé, qui était certain de ne pas survivre à la naissance.

Exposée à un risque accru de prééclampsie, elle a été dans l’obligation d’avorter en dehors de l’Idaho. Mais, cette intervention coûte cher, Kayla et son époux ont contracté un prêt pour couvrir les 16.000 à 20.000 dollars nécessaires (soit plus de 15.000 à presque 19.000 euros).

«des hypothèses plutôt que des faits concrets»

«Ces quatre femmes étaient toutes ravies d’être enceintes de leur deuxième enfant, et toutes les quatre ont reçu la pire nouvelle qu’une mère puisse imaginer», a expliqué l’avocate des quatre femmes, Gail Deady. Selon elle, elles ont toutes cherché à avorter «pour protéger leur santé, pour épargner à leurs bébés de la douleur et de la souffrance, et pour rester en vie et en bonne santé afin de protéger leurs jeunes enfants».

En face, le procureur de l’État de l’Idaho, James Craig, a déclaré que les plaignantes et leurs avocats s’appuyaient «sur des hypothèses plutôt que sur des faits concrets».

«Selon leur proposition, une femme enceinte pourrait se faire avorter pour un incident aussi anodin que le fait d’avoir marché sur un clou rouillé, même si le risque d’infection dans ce scénario pourrait être facilement traité par une injection de rappel contre le tétanos», a-t-il également déclaré. Il a aussi estimé que «la protection de la vie des enfants est un intérêt légitime et fondamental du gouvernement».

Au total, depuis l’annulation, en juin 2022 de la garantie fédérale du droit à l’avortement, normalement protégé sous la loi «Roe v. Wade», on compte 21 États qui interdisent ou restreignent l’avortement.

En deux ans, l’Idaho a perdu un quart de ses gynécologues et plus de la moitié de ses spécialistes des maternités à risque. Il est maintenant fréquent que des femmes doivent parcourir plus de 250 km pour consulter un gynécologue, ailleurs.